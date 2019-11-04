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Mustafa Ürcan’ın 269 promil alkollü olduğu ortaya çıktı!

04 Kasım 2019 Pazartesi 21:50
Mustafa Ürcan’ın 269 promil alkollü olduğu ortaya çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kazada yaralanan Mustafa Ürcan’ın kaza esnasında 269 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Ürcan, sürdüğü MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa yönüne aynı istikamet eden Seda Suat Yılmaz’ın sürdüğü PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştı. Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz hayatını kaybetmişti.  

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz'ın otopsileri yapıldı. Devrim Yılmaz'ın ölüm sebebi "Trafik kazası ile oluşması mümkün, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, iç organ ve büyük damar yaralanması ve iç kanama" , Seda Suat Yılmaz'ın ise "Trafik kazası ile oluşması mümkün, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu olduğu tespit edildi.

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Vatansever 2019-11-04 23:02:42

Bu meyhaneler çok başa bela bir bakın bir dane boş bulaman cumartesi dedimi fuull alkol alıyorlar kendinden geçene kadar ondan sonra yola kendini düşünmediği gibi başka yuvaların ocakların sönmesine sebep oluyorlar inşAllah bir önlem alınır gelir

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Artık Yeter 2019-11-04 23:19:39 @Vatansever

İki can gitti, geride kalan çocuklar? Alkollü sürücülerin ehliyetleri derhal tespit edilerek ellerinden alınsın. 3 yıl ehliyet alamasınlar. Sürücüler bilinçlenmeli artık. Eğitim caydırıcılıktan daha önemlidir. Alkollü araç kullanmak, cinayettir.

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ALKOLİKLER 2019-11-05 00:46:45

BAŞI ÖRTÜLÜ ÖĞRETMENLE UĞRAŞACAĞINIZA, BİRAZDA ALKOLİKLERLE UĞRAŞIN.

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papaz 2019-11-05 08:48:49

Alkoliklerle de,irticacılarla da bademlemecilerle de uğraşırız ..sen merak etme..

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tabba lamarina 2019-11-05 12:04:09

alkol testi yapilana kadar dusmustur alkol seviyesi. kaza aninda daha fazlaydi kesin.. yani adam zil zurna sarhostu. belki ayni anda cep telefonunda da konusurdu veya facebooktaydi.. cezalar artacak yolu yok

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Halil 2019-11-05 11:16:36

Evinizde içmek dururken nedemeye icersiniz bir başkasınında canını tehlikeye atarsınız hakkınız yoktur insanların tehlikeye atmaya veya kendinizi sağlam ceza gelmeli bu alkollü araçlara

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