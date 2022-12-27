Mustafa Yalınkaya: Hiçbir emekçi, belediye başkanlarının kölesi değildir

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran‘ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

BES Başkanı Yalınkaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin silahlı saldırıya uğramasına işaret ederek, “Bu olay kınanmalıdır, vicdanı olan kimse böyle bir olayı tasvip etmez” dedi.

Mustafa Yalınkaya, Çelebi'nin, beyin ameliyatı geçiren emekçiyi kendisine oy vermediği gerekçesiyle tehdit ettiğini öne sürerek, emekçi kişiyi tanımadığını ancak araştırdığını ve bu işin peşini bırakmayacağını vurguladı.

Yalınkaya, kafasında soru işaretleri olduğunu belirterek, “Bu arkadaşımız, bu raddeye getiren nedir?” diye sordu.

Belediye emekçisinin ağır bir beyin ameliyatı geçirdiğini dile getiren Yalınkaya, kişinin hiçbir disiplin suçu olmadığını aktardı.

“EMEKÇİ KİŞİ DOZERLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLERİ YAPMAYA GÖNDERİLMİŞ”

“Bu arkadaş hafif bir işe alınacağına ameliyattan sonra çöpe gönderilmiş, süpürgeye gönderilmiş” diyen Yalınkaya, Haziran’da yapılması öngörülen seçim zamanında emekçi kişinin dozerlerin yapması gereken işleri yapmaya gönderildiğini ve sıcaktan baygınlık geçirdiğini anlattı. Yalınkaya bu yapılanın büyük bir ‘mobbing’ olduğunun altını çizdi.

“Emekçinin uğradığı mobbing hat safhaya varmış ve başkan ile yüz yüze görüşme talep etmiş” diyen Yalınkaya, Çelebi’nin ise emekçiye çok ağır laflar ettiği yönünde bilgiler aldığını kaydetti.

Emekçinin annesinin de kanser hastası ve neredeyse yatalak durumda olduğunun altını çizen Yalınkaya, “Ekonomik olarakta zor durumdalar” ifadelerini kullandı.

“ÇELEBİ KİŞİNİN YÜZÜNE BAKARAK ‘BEN KELLELERİNİ ALMADAN İSTİFALARINI SUNSUNLAR’ DEMİŞ”

Yalınkaya, “Emekçi arkadaşımız belki bir çare olur diye sosyal medyasından bunu anlatmış ve bu sanki seçimlere yönelik propaganda gibi algı yaratılmış” diyerek, Çelebi’nin bizzat emekçinin yüzüne bakarak ‘5 kişinin kellesini Pazartesi günü alacağım, ben o kelleleri almadan istifalarını sunsunlar’ ifadelerini kullandığını söyledi.

“CEZAYI DİSİPLİN KURULU VEREBİLİR”

Yalınkaya, belediye başkanlarının yetkisinin ceza kesmek olmadığını, cezayı disiplin kurulunun verebileceğinin özellikle altını çizerek, kişinin bir suçu varsa soruşturmasının açılması gerektiğini belirtti, “Bu çocuğun şu an hayatı kaymıştır” dedi.

“İŞ YERLERİNDEKİ MOBBİNGİ GÖZ ARDI ETMEYELİM”

“Bu kötü bir örnek ama iş yerlerindeki mobbingi de göz ardı etmeyelim” çağrısında bulunan Yalınkaya, bu ve buna benzer olayların üzerine gitmekte kararlı olduğunu da açıkça dile getirdi.

Şiddete başvurulan bir olaydan bahsedildiğini kaydeden Yalınkaya, “O noktaya bu arkadaşı nasıl getirdiler?” sorusunu tekrar sorarak bunun bir süreç olduğunu ve ‘göz göre göre gelişmiş bir süreç’ olduğunu belirtti.

Ayrıca Yalınkaya, beyin ameliyatı geçiren bir kişiye bu tavrı takınmanın insani olmadığını da aktardı.

“BİRLEŞTİRMELERİN KAOSLARA YOL AÇACAĞINI SÖYLEMİŞTİK”

“Bu kötü örnek araştırılmalı ve bir daha yaşanmamalıdır” diyen Yalınkaya, birleştirilen belediyeleri işaret etti, birleştirmelerin çok ciddi kaoslara yol açabileceğini vurguladıklarını da hatırlattı.

“Bizim işimiz belediye başkanlarından daha zor...” ifadelerini kullanan Yalınkaya, ‘dayatmalı birleştirme yasasının’ hayata geçeceği gece ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Çelebi'ye derhal soruşturma açılması gerektiğini dile getiren Yalınkaya, "Bu işin peşini bırakmayacağım... Hiçbir emekçi, belediye başkanlarının kölesi değildir" vurgusunu yaptı.

Kaynak: Kıbrıs Postası