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Müştekiye tehdit iddiası

Zanlılar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar

27 Ocak 2019 Pazar 14:32
Müştekiye tehdit iddiası

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Haziran 2018 tarihinde meydana gelen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklu bulunan sanık Mürsel Aydın aleyhindeki şikayeti geri çekmesi için müşteki E.G'ye, sanığın babası zanlı Faruk Aydın ile kardeşi zanlı Bünyamin Aydın'ın baskı uyguladıkları ve yalan beyanda bulunmaya zorladıkları gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 2019 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan Cinsel Tecavüz meselesi ile ilgili olarak Sanık olan Mürsel Aydın'ın şikâyetçisi olan E.G'nin şikâyetini geri çekmesi amacı ile Türkiye'de sakin Sanığın babası zanlı Faruk Aydın ve Bünyamin Aydın'ın olaydan dolayı cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Mürsel Aydın'ın hasta olduğunu ve tedavi olamadığını, her şeyini kaybettiğini söyleyerek davanın daha fazla uzamaması amacı ile şikâyetini geri çekmesi yönünde telkinde bulunarak KKTC Başsavcılığı adına yazılmış Tecavüz olayı olmadığını belirten bir belgeyi Lefkoşa'da vererek Tanıkları Yalan İfade vermeye veya Doğru söylememeye Teşvik edip konu belgenin Şikayetçi tarafından KKTC Başsavcılığına verilmesini sağladıklarını söyledi. Polis cezaevinde sanık ile zanlılar arasındaki telefon görüşme kayıtlarının alınacağını ayrıca müşteki ile yapmış oldukları telefon görüşme dökümlerinin alınacağını belirtti. Polis memuru Hüseyin Ergüleç mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlıların avukatı zanlıların tutuklu kalmasına itiraz edip bir takım iddialarda bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti ve itirazı değerlendiren yargıç gülay süleymanoğlu zanlıların soruşturma maksatlı lehlerine ve alehlerine ola bilecek tüm olguların toplanması için 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mürsel AydınTecavüzTehditHaberGündemKıbrıs
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