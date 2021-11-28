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Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı

Lefkoşa’da seri şekilde birçok dükkândan hırsızlık yapan zanlı M.A.K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Kasım 2021 Pazar 13:53
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Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
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(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlı M.A.K'nın (E-26) 27.11.2021 tarihinde Lefkoşa'da Piassa isimli mağazadan 565 TL Olan muhtelif giyim eşyaları Mod-A-Black isimli giyim mağazasından 179 TL olan muhtelif giyim eşyaları, Gs Store isimli giyim mağazasından toplam değeri 149.99 TL olan muhtelif giyim eşyaları sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da Armani Exchange isimli giyim mağazasından 3.488 TL olan muhtelif giyim eşyalarını sirkat ettiğini ve mağaza dışına çıktığı bir sırada suçüstü tespit edilip tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının Lefkoşa'da bulunan ikametgâhının mahkeme emri ile arandığını ve yapılan arama sırasında Lefkoşa mağazalarından alındığı üzerindeki etiketlerden belli olan birçok giyim eşyası bulunduğunu söyledi. Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını, zanlının ikametgâhında bulunan ve çalıntı olduğuna inanılan muhtelif giyim eşyalarını nereden sirkat ettiğinin henüz tespit edilemediğini belirtti. Polis, meselede zanlının giyim eşyalarını sirkat ettiği mağazalarda bulunan kamere görüntülerinin incelenmesi devam ettiğini anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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