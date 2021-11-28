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Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı

28 Kasım 2021 Pazar 10:53
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Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

27.11.2021 tarihinde, 17:00-18:30 saatleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bazı giyim mağazalarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak tespit edilen M.A.K.(E-26) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın; müşteri olarak gittiği “Piassa” isimli mağazadan toplam değerleri 565 TL olan muhtelif giyim eşyalarını, “Mod A Black” isimli mağazadan toplam değerleri 179 TL olan muhtelif giyim eşyalarını, “GS Store” isimli mağazadan toplam 149.99 TL değerindeki muhtelif giyim eşyalarını, “Karaca” isimli mağazadan toplam değerleri 678 TL olan muhtelif giyim eşyalarını ve “Armani Exchange” isimli mağazadan ise toplam değerleri 3.488 TL olan muhtelif giyim eşyalarını çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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