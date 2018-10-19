Müşteri Hizmetleri Haftası Kuzey Kıbrıs Turkcell ile ülkemizde ilk kez kutlandı



Dünyada kutlanan Müşteri Hizmetleri Haftası’nda Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve yönetim ekibi müşterilerle birebir iletişim kuran bölümleri ve çalışanlarını gezerek kutladı, Turkcell’e kattıkları değerden dolayı hepsini tebrik etti.

Dünyada 60’tan fazla ülkede her yıl 1-5 Ekim tarihleri arasında müşterilerine hizmet veren çalışanların motivasyonunu artırmak, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının önemini vurgulamak için tüm müşteri temas noktalarında kutlanan Müşteri Hizmetleri Haftası “Customer Service Week” Kuzey Kıbrıs’ta da ilk kez Turkcell tarafından kutlandı.

Müşterilerine en iyi ve kaliteli hizmeti vermek, onları memnun etmek için yoğun tempoda çalışan ve her türlü fedakârlıktan kaçınmayan müşteri temsilcileri bu hafta vesilesi ile çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden önderliğinde tüm yönetim ekibinin katılarak çalışanların çalışma ortamlarında ziyaret edilerek kutlandığı bu haftada onlara sürprizler yapıldı ve Turkcell için önemleri bir kez daha vurgulandı.

Adada yaygın hizmet ağı ile müşterilere hizmet veren Turkcell İletişim Merkezleri, Çağrı Merkezi ve dijital kanal çalışanları ile sahada çalışan mobil ekiplerle kurumsal müşteri temsilcileri için bu hafta içerisinde 5 gün boyunca özel ve anlamlı etkinlikler gerçekleşti.



Kuzey Kıbrıs Turkcell için birincil öncelik: Müşteri memnuniyeti



Ülkemizde ilk kez Kuzey Kıbrıs Turkcell ile kutlanmaya başlayan bu hafta boyunca yönetim ekibiyle gezerek müşteri temsilcilerini ziyaret eden ve yaptıkları işin ne kadar değerli olduğunu vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden müşterilerin ve müşteri memnuniyetinin önemine değindi. Ekibine teşekkür ederek onların ne kadar zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarının farkında olduklarını vurgulayan Maden “Sizler bu yapının en önemli taşısınız. Müşterilerimizse bizim her şeyimizdir. Bizimle iletişime geçme ihtiyacı duyduklarında tüm temas noktalarımızda standart ve kaliteli hizmet vermek olmazsa olmazımızdır. Onların yanınızdan veya telefonu kapatırken mutlu ayrılması tüm emeklerimize değer. Sizler tüm ekiplerle birlikte bunu sağlayarak bugüne kadar lider operatör olarak doğruyu yaptığımızı gösterdiniz. Bundan sonra da aynı yolda hep birlikte ilerleyeceğimize inancım tamdır. Bu hafta vesilesiyle hepinize teşekkür eder, bu önemli haftanızı kutlarım” şeklinde konuştu.

Çağrı Merkezi ve dijital hizmet kanallarında 7/24 hizmet

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Çağrı Merkezi’nin sunduğu hizmetlerle ile ilgili bilgiler aktararak burada çağrıları karşılayan ekiple beraber arka planda da müşteri memnuniyeti için çalışan onlarca kişilik destek ekibinin olduğunu vurguladı. Çağrı Merkezi’nde on binlerce kişiye hizmet veren bu ekiplerin 7/24 ulaşılabilir olduğuna değinen Maden, arama dışında aynı zamanda dijital kanallar aracılığı ile Facebook veya Twitter üzerinden de ulaşan müşterilere anında dönüş yapıldığını aktardı. Maden, Çağrı Merkezi’ndeki çözüm ekiplerine de değindiği açıklamasında ekiplerin sürekli memnuniyet için çalıştığını vurguladı.

Yaygın hizmet ağı

Müşteri Hizmetleri Haftası dolayısıyla bilgi aktaran Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden yaygın hizmet ağından da bahsetti. Maden, hem içeride hem de dışarıda yani sahada olan ekiplerin tek amacının müşteriye iyi hizmet vererek onları memnun etmek olduğunu vurguladı. Harun Maden sözlerine şöyle devam etti: “Çok kıymetli ve sürekli çalışan ekiplerimizle yaygın bir hizmet ağımız mevcut. Turkcell İletişim Merkezlerimizden Çağrı Merkezimize, Bireysel ve Kurumsal Satış Temsilcilerimizden aslında arka planda çalışan tüm ekiplerimize kadar tek bir hedef için uğraşıyoruz. Çalışanlarımız gün içerisinde müşterilerimize, kurumlarımıza giderek hizmet sağlıyor, herhangi bir talebi karşılamak için var güçleriyle çabalıyorlar. Turkcell olarak bize yakışır şekilde en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyorlar. Tüm çalışanlarımı bu anlamda da kutlarım.”