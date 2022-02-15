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Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı

E.A demir isimli şirkette çalıştığı esnada 05 - 14.01.22 tarihleri arasında müşterilerden tahsil ettiği 12,039 T.L nakit para ve 12,807 T.L tutarındaki çeki şirket hesabına yatırmayıp müstahdem tarafından sirkat suçunu işleyen G.D.K şikâyet üzerine derdest emri gereği 15.02.2022 tarihinde tutuklandı.

15 Şubat 2022 Salı 16:14
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Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
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Zanlı bugün 15.02.22 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Raif Safa yemin altında verdiği şahadette, zanlının 18.01.22 tarihinde polise gelerek yaptığı şikâyette, çalışmakta olduğu şirketin müşterilerinden tahsil ettiği 12 bin 39 T.L nakit para ve 12,807 T.L tutarındaki çek yaprağının 07.01.22 ile 09.01.22 tarihleri arasında kalmakta olduğu ikametgahına giren hırsızlar tarafından sirkat edildiğini bildirmesi üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi.

Yapılan tahkikat ve zanlının ikametgahında yapılan incelemede, ikametgâh içerisine herhangi bir yerden giriş yapılmadığı ve herhangi bir sirkat suçunun tespit edilemediğine dikkat çeken tanık polis, zanlının 05.01.22 ile 14.01.22 tarihleri arasında müşterilerden tahsil ettiği nakit para ve bir adet çek yaprağını şirket hesabına yatırmayıp müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğinin belirlenmesiyle 15.02.22 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olması nedeniyle alınacak ifadeler yanında incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan emareler olduğuna değinen tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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