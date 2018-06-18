Müşterilerin üzerine arabayı sürdü!

Çatalköy'de bir kişi, sinirlendiği kişinin iş yerini basıp, mekana hasar verdikten sonra silahla gelişigüzel ateş açtı.

Sans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.



Polisin açıklamasına göre, Çatalköy'de bu aksam 19.00 sıralarında, kendisini polise şikayet eden A.K'nin işlettiği iş yerine giden O.Ş. (E-46), önce aracıyla, daha sonra sopayla hasar verdiği mekanda, tasarrufunda bulundurduğu silahla etrafa ateş actı.



Saldırganın sözkonusu iş yerinin yanındaki bir başka iş yerinin camlarına vurarak zarar verdiği belirlendi.O.Ş.'yi tutuklayan polisin soruşturmasi devam ediyor.