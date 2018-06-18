Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Müşterilerin üzerine arabayı sürdü!

Sans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 21:58
Müşterilerin üzerine arabayı sürdü!

Çatalköy'de bir kişi, sinirlendiği kişinin iş yerini basıp, mekana hasar verdikten sonra silahla gelişigüzel ateş açtı.

Sans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Çatalköy'de bu aksam 19.00 sıralarında, kendisini polise şikayet eden A.K'nin işlettiği iş yerine giden O.Ş. (E-46),  önce aracıyla, daha sonra sopayla hasar verdiği mekanda, tasarrufunda bulundurduğu silahla etrafa ateş actı. 

banner39

Saldırganın sözkonusu iş yerinin yanındaki bir başka iş yerinin camlarına vurarak zarar verdiği belirlendi.

O.Ş.'yi tutuklayan polisin soruşturmasi devam ediyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gırgır 2018-06-18 23:49:27

Nüfus aşırı çoğaldı hökümetler derman olamadı, vatandaş çözüm buldu. Fena mı? Ha sahi silah nerede satılıyor, bana da lazım! Ben da temizleycem biraz!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gencay Eroğlu: “Amfi Tiyatro Metehan çemberi yanındaki askeri bölgede olacak”
Gencay Eroğlu: “Amfi Tiyatro Metehan çemberi yanındaki askeri bölgede olacak”
Arıklı: "Skurides’in çabucak izin verildi"
Arıklı: "Skurides’in çabucak izin verildi"
Özyiğit: "Diplomaların imzalanmaması gibi bir durum olmadı"
Özyiğit: "Diplomaların imzalanmaması gibi bir durum olmadı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim