Müsteşar: "Çok sayıda kişi temaslı olarak karantinaya alındı"

Tarım Bakanlığında 1 çalışanın pozitif çıkması Bakanlıkta ciddi endişe yarattı.

Yenidüzen Gazetesi'nde yar alan habere göre; birçok kişi temaslı olarak karantina otellerine yerleştirildi.

Deveci: “1 pozitif vaka var. Temaslılar karantinaya alındı”

Tarım Bakanı Müsteşarı Emirali Deveci’den alınan bilgilere göre; geçtiğimiz gün Tarım Bakanlığı çalışanları arasında 1 pozitif vakaya rastlandı.

Perşembe günü yapılan toplantı münasebetiyle hem Lefkoşa hem de Mağusa’dan temaslı kişiler Sağlık Bakanlığı kontrolünde karantina otellerine alındı.

Araya hafta sonunun girmesiyle birlikte gerekli önlemlerin alınacağı ve Pazartesi günü işlerin aksamaması için tedbirli davranılacağı dile getirildi.