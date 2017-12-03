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“Müsteşar emekli olunca Engelliler Dairesi bir kenara atıldı” 

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Yeni Bakış’a açıklamalarda bulundu.

03 Aralık 2017 Pazar 14:16
“Müsteşar emekli olunca Engelliler Dairesi bir kenara atıldı” 
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Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'e konuşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, engellilerin toplumun yok sayılan kesimi olduğuna dikkat çekerek, sadece mevcut olan engellileri koruma rehabilite istihdam yasasının korumaya yönelik olduğunu belirtti. Kibrit, sadece bu yasanın korumaya yönelik olduğuna dikkat çekerek, insan haklarına aykırı maddeler barındırdığını kaydetti. Kibrit, çalışan engellilerin diğer kamuda çalışanlarla aynı seviyede olmadıklarına dikkat çekerek, yükselme sınavlarının hiçbirine katılamadıklarını belirtti. Kibrit, eğitimden, sağlığa, sağlıktan sosyal yaşama katılmaktan tutunuz da insan gibi yaşama noktasında engellilerin  hep yok farz edilmekte olunduğuna dikkat çekti. 

“Engelli olarak hep yok farz ediliyoruz”

Kibrit, çalışma dairesine kayıtlı 5 bin 500 engelli olduğunu ifade ederek, aileleriyle birlikte bu hesaba katıldığında bunun yaklaşık 15 bin kişiyi direkt etkileyen bir durum olduğunu belirtti. 
Kibrit, “Engelli olarak hep yok farz ediliyoruz. Engelliler günü ya da haftasında yanağımız okşanıyor. Süslü laflar söyleniyor. Hep edilecek, hep yapılacak deniliyor. Siyasi partilerde engelli adaylarımız da vardı. Artık ricacı olmaktan çıkıp bir yerlerde söz konusu yasaların düzenlenmesi noktasında siyasi bir yola çıkmış bulunuyorum. Şimdi bir seçim dönemi içindeyiz. Toplumdan beklentimiz, gerçekten bizlerin varlığını kabul ediyorlarsa bizleri desteklesinler ki oralarda yer alabilelim” şeklinde konuştu. 

“Müsteşar emekli olunca Engelliler Dairesi bir kenara atıldı” 

Kibrit, güçlü bir iradeyle sandıktan çıkmazsak yapılması gereken işlerin hep olacak edecekle kalacağına dikkat çekerek, halkın desteğinin geleceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. 
Kibrit, “Bir arkadaşımız Meclis’e girerse elimizdeki erk ile belki daha iyi bir yere varabiliriz. Ayrıca onaylanması gereken yasalar komisyona kadar geldi, ancak devamı gelmedi. Engellilerle devletin kesişme noktası Çalışma Dairesi’dir. Devletle engelliler karşılaşmıyor. Maalesef bir sonuç alamıyoruz. Başbakanlık altında Engelliler Dairesi kurulması için gerekli tüm dökümanları aldık. Müsteşar emekli olunca bir kenara atıldı” diye konuştu. 

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