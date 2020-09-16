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Müsteşar : “Ölüm yok ama yoğun bakımdaki hastanın durumu kötü”

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastasının hayatını kaybettiğine yönelik iddialar üzerine Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı , herhangi bir ölüm bilgisinin kendilerine ulaşmadığını ancak yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşındaki hastanın durumunun kötü olduğunu ifade etti.

16 Eylül 2020 Çarşamba 21:34
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Müsteşar : “Ölüm yok ama yoğun bakımdaki hastanın durumu kötü”

Sosyal medyada ve sohbet gruplarında yayılan “yoğun bakımdaki Koronavirüs hastası hayatını kaybetti” iddiaları üzerine Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı , herhangi bir ölüm bilgisinin kendilerine ulaşmadığını söyledi.

“49 YAŞINDAKİ HASTANIN DURUMU KÖTÜ, EK RAHATSIZLIKLARI VAR”

Ancak yoğun bakıma dün kaldırılan 49 yaşındaki Covid-19 hastasının durumunun kötü olduğunu, ek rahatsızlıkları bulunduğunu belirten müsteşar “Söz konusu hasta gece geldi, ertesi gün yoğun bakıma alındı. Hastanede tedavi olduğu süreçte kötüleşmedi, geç geldi” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin söz konusu hastayı Türkiye’ye nakledip, tedavisine orada devam etmesi önerisinde bulunduğunu belirten müsteşar, Pandemi Merkezi’ndeki doktorların, hastayı riske atmamak için bu teklifi geri çevirdiğini de belirtti.

KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 16.09.2020 21:39
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