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Müsteşarlar: "Ödemeler dönem dönem yapılıyor"

Bir vatandaşın Türkiye'deki tedavisinin Sağlık Bakanlığı'nın sevkleri artık karşılamayacağı için yarım kaldığı iddiası ortalığı karştırdı. Bakanlık Müsteşarı Dana, 'öyle bir şey yok' derken, Müsteşar Havutçu da 'iddialar asılsız' yorumunu yaptı...

28 Eylül 2017 Perşembe 08:59
Müsteşarlar: "Ödemeler dönem dönem yapılıyor"

Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Hacettepe Üniversitesi’ne yaptığı sevklerde artık ödeme yapılmayacağıyla ilgili olarak vatandaşların yaptığı iddialara cevap geldi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana “Böyle bir sıkıntı kesinlikle yok. Ödemeler periyodik dönemlerde yapılıyor, tedavilere de devam ediliyor. Kimse mağdur edilmiyor” derken, iddiaların diğer muhattaplarından Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu “İddialar asılsız. Gerektiği takdirde belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazırız” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yurt içinde ameliyatı veya tedavisini gerçekleştiremediği vakaaları Türkiye’ye sevk etmesiyle ilgili olarak bir vatandaşın “Ankara Hacettepe Üniversitesi’ndeki tedavi masrafları artık karşılanmıyor” şeklindeki iddiaları ortalığı karıştırdı.

“3 yıldır tedavimiz sürüyordu”

İsmini açıklamak istemeyen vatandaş, tedavinin 3 yıldır devam ettiğini belirterek “Ben kanser hastasıyım. Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı sevklerle 3 yıldır tedavim devam ediyordu. Geçtiğimiz ay gittiğimde ödeme çıkarılmadığı için Hacettepe beni kabul etmedi” dedi.

“5 bin TL’ye kadar tedavinizi yaptırın, faturanızı getirin”

Vatandaş, yaşadığı durum üzerine Sağlık Bakanlığı’na gittiğini belirterek “Bana 5 bin Türk Lirası’na kadar fatura getirmemi ve ödememi 3 ay sonra alabileceğimi söylediler. Ben 900 TL Sosyal Yardım Maaşı ile geçinmeye çalışan birisiyim, bunu nasıl karşılayayım?” dedi.

Dana: “Ödemeler periyodik olarak yapılıyor”

Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana “Bu tarz söylentiler gerçek değil. Biz Sağlık Bakanlığı olarak Maliye Bakanlığı ile karşılıklı istişareyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’ye olan ödemeler belli periyotlarla yapılıyor zaten. Hiçbir sıkıntımız ve bu şekilde bir tedavi edilmeme durumu yok. Hatta bugünlerde yeni bir bloke talebimiz vardı Maliye Bakanlığı’ndan ve onun da cevabı geldi. Sanırım önümüzdeki hafta o da gerçekleşir” diyerek iddiaları yalanladı.

Havutçu: “İddialar tamamen asılsız”

Konunun diğer muhattaplarından olan Maliye Bakanlığı’nda ise görüşlerini aldığımız Müsteşar Ahmet Havutçu “Bu iddialar tamamen asılsız. Daha bugün önüme aktarım talebi geldi ve onayladık. Bu kadar hassas bir konuda hiçbir zaman sıkıntı yaratmadık, yaratmayız” dedi.

“18 milyon lira yurt dışına, 17 milyon lira yurt içine ayrıldı”

Havutçu konuyla ilgili detaylı bilgi vererek “18 milyon lira yurt dışındaki tedavi görenler için, 17 milyon lira da yurt içi tedavileri için bir bütçemiz var. AĞustos sonu itibariyle biz 8.7 milyon lira yurt içinden yurt dışına aktarım yaptık. Bloke talepleri vardı Sağlık Bakanlığı’nın ve bu miktarı aktardık” dedi.

“Blokeler yapıldı”

Talep edilen tüm blokelerin ve ödemelerin yapıldığını söyleyen Havutçu “Bizden en son istedikleri 8.7 milyon lirayı da aktardık ve blokelerini yaptık. Yurt içinde de 12.6 milyon liralık bir bloke yapıldı. Yurt dışındaki 8.7 milyon liranın 3.5 milyon kadarının harcama belgeleri elimize ulaştığı için onları ödedik. Diğerleri de gelince onları da ödeyeceğiz” dedi.

“Kamuoyuna belgeleri sunabiliriz”

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu, “Bu tarz söylentiler sık sık yaşanıyor ama gerçeği yansıtmıyor. Sağlık ödemeleriyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İstenildiği takdirde bu ödemelerle ilgili belgeleri kamuoyuyla paylaşabiliriz” diyerek sözlerini bitirdi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi

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Son Güncelleme: 28.09.2017 09:20
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