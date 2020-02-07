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Müteahhitler Birliği eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Gazimağusa Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı yayınlanmadığı için dün başlattığı araçlı eyleme, hükümet ile bir uzlaşıya varılamadığı için bugün de devam ediyor.

07 Şubat 2020 Cuma 11:42
Müteahhitler Birliği eylemi devam ediyor
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Lefkoşa’da Başbakanlık önünde araçlı eylemi sürdüren KTİMB ile hükümet arasında bugün saat 14.00’te toplantı yapılması bekleniyor.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer TAK muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet ile bugün bir toplantı gerçekleştireceklerini ve bir uzlaşıya varılmaması halinde eylemin büyüyerek süreceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ile dün görüştüklerini, bugün saat 14.00’te de daha kapsamlı ve çözüm bulmaya yönelik bir toplantı yapılmasına karar verildiğini ifad eden Gürcafer, sorunu çözmek istediklerini kaydetti.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
Müteahhitler Birliği
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