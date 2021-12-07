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Müteahhitler Birliği “Kriz Masası” Çağrısını Yineledi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, inşaatı devam eden ve imza aşamasında olan devlet ihalelerini alan müteahhitlerin iflasın eşiğinde olduğunu belirterek, hükümete kriz masası oluşturma çağrısı yaptı.

07 Aralık 2021 Salı 12:50
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Müteahhitler Birliği “Kriz Masası” Çağrısını Yineledi
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KTİMB Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, inşaatı devam eden işlerin ve imza aşamasında olan ihalelerin akıbetlerinin ne olacağına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü kaydetti. Gürcafer, “Bu defa kaderimizle baş başa kalmayı kabul etmeyeceğiz, acil toplantı çağrısı bekliyoruz” dedi. 
Hükümetin yaşanan gelişmeler karşısında kriz masası oluşturması çağrısında bulunduklarını ancak günlerdir muhatap bulamadıklarını savunan Gürcafer, Maliye Bakanlığı’nın ise “üç maymunu oynadığını” ifade etti.
Devletle sözleşmesi olan müteahhitlerin iflasın eşiğinde olduğunu kaydeden Gürcafer açıklamasında şunları kaydetti:
“Ülke yangın yerine döndü, devletle sözleşmesi olan müteahhitlerimiz iflasın eşiğinde. Bir kriz masasının oluşmasını bekliyoruz. Ne arayan var ne soran var ne de sorulan sorulara cevap veren var. Maliye Bakanlığı üç maymunu oynuyor. Gerginliğin üzerine gerginlik eklemek istemiyoruz. Çözüm üretmek istiyoruz. Çözüm üretebilmek için de masaya oturmak istiyoruz ama her zamanki taktik bu defa tutmayacak. Bu defa kaderimizle baş başa kalmayı kabul etmeyeceğiz. Acil toplantı çağrısı bekliyoruz.”
 

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