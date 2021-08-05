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Müteahhitler Birliği'nden tepki : Kamu Amacı Gütmüyor

Girne İmar Planı’nda önce “Yeni Devlet Hastanesi” yapımı için ayrılan, ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiği söylenen Beşparmak Dağlarının eteğindeki ağaçlık araziye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatıldı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:18
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Müteahhitler Birliği'nden tepki : Kamu Amacı Gütmüyor

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer konuyla ilgili Kanal SİM'e konuştu...

“Kooperatif üyeleri için çıkarılan projede davetiye usulü ile belli firmalardan teklif alındı, bu Kamu İhale Yasası’na da aykırıdır. Kamu arazileri ve kamu kaynakları kamu amaçlı kullanılabilir.”

Güven Yapı Kooperatif adına olan bu yapının yakın zamanda ‘davet usulü ile teklif’ aldığını belirten Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bunun bazı Müteahhitler Birliği Üyeleri tarafından tepkiyle karşılandığını belirtti.

Gürcafer, projeyle ilgili bir diğer dikkat çeken detayın da ‘devlet arazisinin tahsis edilip edilmediği yönünde oldu. Askere lojman yapılmasının kamu amacı gütmediğine değinen Gürcafer, “kamu arazileri ve kamu kaynakları kamu amaçlı kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Söz konusu arazinin tahsis edilmesi durumunda kamu amacı güdülen bir projede kullanılması gerektiğinin altını çizen Gürcafer, “Askere lojman yapılması kamu amacı gütmüyor. Eğer kendileri arazi satın alıp, parasını ödeyip kendileri yapacaksa olabilir ama aksi halde böyle bir ayrıcalığın yapılması doğru değildir.” dedi.

Yapılan bu uygulama ile büyük bir ayrımcılık yaşandığını anlatan Gürcafer, proje ihalesinde karar aşamasında olduğunu, be nedenle ikinci kez teklif alındığını kaydetti.

Gürcafer, konuyla ilgili özetle şunları dile getirdi:

“Bu kadar eşdeğerci, eşdeğerine karşı arsa beklerken, konut yapma amaçlı olarak bu yerin neden veya nasıl bu kooperatife verildiği bir tartışma konusu. Satın alınmışsa ve üyeler tarafından ödenerek yapılacaksa bu durumda sakınca görmüyorum. Ama özelden alınmamışsa ve tahsis edilmişse bu büyük bir ayrımcılıktır. Kamu arazileri ve kamu kaynakları kamu amaçlı kullanılabilir. Eğer kaynak varsa Anayasa zaten öncelikli olarak bunları eşdeğerciye aktarılması yönünde emir veriyor. Eğer hali arazi ise bu amaçla kullanılması doğru değil. Bu tür kurum ve kuruluşların site yapması, yaparken de yasalara uyması durumunda sakınca görmüyoruz. Kooperatif üyeleri bunu kullanım amaçla yapıyorsa sorun yok ama yap-sat amacı güdülüyorsa bu da yanlıştır.

Davet usulü ile teklif alındı. Üyelerimizin bir kısmı ayrımcılık olduğu için rahatsızlık duydu. Karar aşamasında olunduğu için ikinci kez de elden teklif istendiği bilgisini aldık.

Eğer bu arazi asker tarafından devlete teslim edilmişse kamu amaçlı kullanılır. Askere lojman yapılması kamu amacı gütmüyor. Eğer kendileri arazi satın alıp, parasını ödeyip kendileri yapacaksa olabilir ama aksi halde böyle bir ayrıcalığın yapılması doğru değildir.

Eğer satın alınmadıysa ve devletten bu amaçla tahsis edilmiştir o zaman bu çok büyük bir ayrıcalıktır, haksızlıktır.”

Kaynak : Yenidüzen

Son Güncelleme: 05.08.2021 12:26
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