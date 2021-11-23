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Müteahhitler Birliği’nden üyelere çağrı!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), üyelerine dövizdeki artış nedeni ile içerisinde bulunulan belirsizlik ortadan kalkana ve bir çözüm üretilene kadar işleri durdurun veya döviz harcama gerektiren kalemler hariç devam ettirin çağrısında bulundu.

23 Kasım 2021 Salı 14:57
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Müteahhitler Birliği’nden üyelere çağrı!
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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, bugün bir basın açıklaması yaparak, Türk Lirası’nın kontrol edilemez bir değer kaybına uğruyor olması, buna karşın müteahhitler tarafından devlete olan yapım işlerinde fiyat farkı uygulamasının olmamasının işleri içerisinden çıkılamaz bir noktaya doğru sürüklediğini belirtti.

Bu konuda önlem alınması gerek devlet ihtiyaçlarının karşılanması gerekse müteahhit firmaların iflasa karşı korunmaları için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan, Maliye Bakanı, Başsavcı ve bürokratların katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürcafer, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Cafer Gürcafer, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Çözüm üretilene değin müteahhit firmalarımızı korumak ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlara uğramalarını engellemek için ihale yoluyla Türk Lirası bazında alınmış ve fiyat farkı olmayan tüm ihaleleri durdurmak zorundayız. Bu çerçevede 19/98 Kayıt ve Denetim Yasası’na göre müteahhitlik yapan tüm müteahhitlerimize çağrımızdır. İçerisinde bulunduğumuz belirsizlik ortadan kalkana ve bir çözüm üretilene kadar işleri durdurun veya döviz harcama gerektiren kalemler hariç devam ettirin. KTİMB olarak sorunun çözülmesi için görüşmelerimiz devam etmektedir. Üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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