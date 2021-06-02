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Müteahhitler olağanüstü toplanıyor, eylem kapıda

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya ihalesiz olarak verildiği bilgisinin alınması üzerine tüm üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı...

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:38
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Müteahhitler olağanüstü toplanıyor, eylem kapıda

KTİMB’de bugün saat 16,00’da yapılacak olağanüstü toplantıda eylem kararı alınması gündemde.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya ihalesiz olarak verildiği duyumunun Kıbrıslı Türk müteahhitler arasında çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Gürcafer, Kıbrıslı Türk müteahhitlerin yok sayıldığını, hükümetin ise yapılanı ayakta alkışladığını söyledi.

Gürcafer: Üyelerimiz ayaklanmak üzeredir

Gürcafer, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm köy yollarının yapımına ilişkin ihalelerin KKTC’de çıkarılması için çok çaba sarfettik ama bizim girişimlerimiz dışında hiçbir hükümet yetkilisi bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamış hatta ortaya “bizimkiler almasa da olur” gibi bir tavır sergilemişlerdir.

Tüm köy yollarını ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya verildiği bilgisini aldık.

Bunun yanında havaalanının yanındaki askeri birliğin kalkması ile ilgili uzun yıllardır bizim müteahhitlerimizin beklediği üst yapı işlerini de yine ihalesiz bir biçimde Taşyapı İnşaat’a verdikleri bilgimize geldi. Bu çok büyük bir rahatsızlık yaratmıştır ve üyelerimiz ayaklanmak üzeredir.”

“KKTC’de firmalarımız boş boş otururken yapılacak işler, işe ihtiyacı olmayan Türkiye’nin dev firmalarına veriliyor”

KTİMB Başkanı Gürcafer, pandemi sürecinin ekonomide ciddi hasarlara sebep olduğuna dikkat çekerek bu sürecin temennilerin etkisiyle yönetilmiş olmasının hasarı derinleştirdiğini kaydetti.

Cafer Gürcafer, şunları söyledi:

“Pandemi süreci ekonomimizi yerle bir etti. Sürecin doğru öngörülerle değil de temennilerin etkisiyle yönetilmiş olması hasarı derinleştirdi.

Bu kötü günleri geride bırakmak, ayağa kalkabilmek için canla başla çalışıyoruz. İşe, aşa her zamankinden çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde KKTC’de firmalarımız boş boş otururken yapılacak işler, işe ihtiyacı olmayan Türkiye’nin dev firmalarına veriliyor.

“Hükümet yapılanı ayakta alkışlıyor”

Peki bizim hükümetimiz ne yapıyor? Bu işlerin bizim insanımıza verilmesi için, kendi ekonomimize girmesi için çaba sarfetmediği bir yana bir de yapılanı ayakta alkışlıyor.”

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiKtimbCafer Gürcafer
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