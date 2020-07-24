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Müteahhitleri Birliği, Salı günü eylem yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 28 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak. Birlik Yönetimi, gerçekleştirecekleri eylemde tek taleplerinin, Hükümetin istifası olduğunu duyurdu.

24 Temmuz 2020 Cuma 10:46
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Müteahhitleri Birliği, Salı günü eylem yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 28 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak. Birlik Yönetimi, gerçekleştirecekleri eylemde tek taleplerinin, Hükümetin istifası olduğunu duyurdu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) yapılan yazılı açıklamada, 21 Temmuz’da gerçekleştireceklerini duyurdukları ve yaşanan bazı gelişmeler üzerine erteledikleri büyük eylemi, 28 Temmuz Salı günü yapacakları belirtildi.

Toplanarak gelişmeleri değerlendiren KTİMB Yönetim Kurulu, Mağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında verilen sözlerin tutulmaması üzerine ertelenen eylemi gerçekleştirme kararı üretti.

Birlik Yönetimi, gerçekleştirecekleri eylemde tek taleplerinin Hükümetin istifası olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
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