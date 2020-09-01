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MUTFAĞIN YILDIZI: ENVER ÖZTÜRK

Mutfak alanında yüzlerce ödül… Eşsiz lezzetleri daha çok kişi ile buluşturmak için eğitimler veren bir şef… Mutfak yolculuğuna küçük yaşta başlayan ve işinin tutkuyla yapan mutfak aşığı bir aşçı…

01 Eylül 2020 Salı 14:08
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MUTFAĞIN YILDIZI: ENVER ÖZTÜRK

1975 yılında Zonguldak’ın Eflâni ilçesinde doğan ve 1983 yılında İstanbul’a göç eden Şef Enver Öztürk’ün mutfak macerası okuldan sonra ailesine yardım etmek amacıyla lahmacun satarak başlıyor. Dayısı da aşçı olan Şef Enver Öztürk, mesleğe ilk profesyonel adımı 1990 yılında Tahtakale’de bulunan İstanbul’un ünlü lokantası Bol Kepçe’de atıyor.

Les Ambassadeurs Hotel&Casino’nun usta ve deneyimli şefi Enver Öztürk, sunduğu özel yemekler ile misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkartıyor. 2017 yılından itibaren Les Ambassadeurs Hotel&Casino’da birbirinden güzel lezzetleri misafirleri ile buluşturan ünlü şef, 30 yıllık bir mutfak deneyimine ve yüzlerce ödüle sahip.

Türk mutfağının en seçkin yemeklerini dünyaya tanıtmak için eğitimler veren Öztürk, dünyaca ünlü restoranların yanı sıra Cruise gemilerde ve ünlü iş insanları ile birlikte çalışan bir isim.  Merhum iş insanı Sakıp Sabancı’nın, Erdoğan Demirören’in ve Yıldırım Demirören’in baş aşçılığını da yapan Öztürk, aynı zamanda Türkiye’nin seçkin otellerinden Kemer Golf Country Hotel’de ve dünyaca ünlü Movenpick Hotel’de mutfak şefi olarak görev yaptı. Daha birçok ünlü restoran ve seçkin otellerde de görev alan ünlü şef Enver Öztürk’ün mutfak yolcuğunun son durağı ise Kuzey Kıbrıs’ın en ünlü ve seçkin otellerinden biri olan Les Ambassadeurs…

Üç yıldır birbirinden benzersiz lezzetleri Kuzey Kıbrıs ile buluşturan Öztürk’ün lezzet serüvenini ise merhum Demirören’in bir sözünü kendine ilke benimseyerek özetliyor: “İşyerine kötü ve ucuz malzeme almayacaksın. Gerekirse gidip kendin seçeceksin. İyi malzeme her zaman kaliteyi artırır.” Ünlü şef Enver Öztürk mesleki başarısının sırrını ise “Zekânla beraber çalışmanı doğru yolda yürütürsen hederlerine ulaşırsın” kelimeleri ile ifade ediyor.

Anahtar Kelimeler:
MUTFAKEnver Öztürk
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