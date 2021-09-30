Künye
Kıbrıs 0
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
AdaPass Skandalı! Sahte Adapass kaydı yapan şahıs tutuklandı
Sahte Adapass kaydı yapan şahıs...
banner107

Mutfak kültürü bir ülke için neden önemlidir?

Duygu Zengin'in bugünkü köşe yazısı...

30 Eylül 2021 Perşembe 15:47
32 Okunma
Mutfak kültürü bir ülke için neden önemlidir?
banner108

Gastronomi turizmi denilen ve aslında yeme-içme kültürü olan yaklaşım, son yılların ve geleceğin en temel turizm faktörü.

KKTC’de gastronomi turizmi geçmişe göre günümüzde yeteri kadar yapılmıyor. Oysaki Türkiye’ye göre daha çok yemek kültüründe gelişmiş farklı damak tatları, geçmişten günümüze halen daha kültürümüzü yansıtabileceğimiz yemekleri sunabilecek potansiyele sahibiz.

Kuzey Kıbrıs’ın turizm merkezi olmasına rağmen ne yazık ki halen daha gastronomi turizmi yetersizdir.


Mutfak ve mutfak kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyulan çekicilik unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ülkedeki bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği ve lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Bu durum turistin tatil zevkini, keyfini de arttırmada rol oynar. Çünkü her turist, gittiği ülkenin mutfağını, orada yaşayan yerlilerin lezzetlerini merak eder.

Günümüzde turizmde gelişen rekabet ortamı artık ülkelerin yalnızca tarihi değerlerini, ören yerlerini, denizini, güneşini, kumsalını pazarlamakla kısıtlamamakta, aynı zamanda mutfak kültürlerini de ön plana çıkarmaktadırlar. Günümüzde gastronomi, turistlerin tatil yerini seçme sebeplerinden en önemlisi de oranın kültür ve yemeğidir. Her bölge kendine ait yemeklerini sunmaya çalışırsa ve yaparsa daha çok gastronomi gelişir.

Anahtar Kelimeler:
Duygu Zengin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Gençlerimizin siyasette daha fazla yer alması gerekiyor”
“Gençlerimizin siyasette daha fazla yer alması gerekiyor”
Özkıraç: “Alınmış yönetim kurulu kararı var… bunun adı süresiz grev”
Özkıraç: “Alınmış yönetim kurulu kararı var… bunun adı süresiz grev”
“İçine düşülen karanlığa kibrit çakacağım”
“İçine düşülen karanlığa kibrit çakacağım”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim