Mutfak kültürü bir ülke için neden önemlidir?

Gastronomi turizmi denilen ve aslında yeme-içme kültürü olan yaklaşım, son yılların ve geleceğin en temel turizm faktörü.

KKTC’de gastronomi turizmi geçmişe göre günümüzde yeteri kadar yapılmıyor. Oysaki Türkiye’ye göre daha çok yemek kültüründe gelişmiş farklı damak tatları, geçmişten günümüze halen daha kültürümüzü yansıtabileceğimiz yemekleri sunabilecek potansiyele sahibiz.

Kuzey Kıbrıs’ın turizm merkezi olmasına rağmen ne yazık ki halen daha gastronomi turizmi yetersizdir.



Mutfak ve mutfak kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyulan çekicilik unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ülkedeki bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği ve lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Bu durum turistin tatil zevkini, keyfini de arttırmada rol oynar. Çünkü her turist, gittiği ülkenin mutfağını, orada yaşayan yerlilerin lezzetlerini merak eder.

Günümüzde turizmde gelişen rekabet ortamı artık ülkelerin yalnızca tarihi değerlerini, ören yerlerini, denizini, güneşini, kumsalını pazarlamakla kısıtlamamakta, aynı zamanda mutfak kültürlerini de ön plana çıkarmaktadırlar. Günümüzde gastronomi, turistlerin tatil yerini seçme sebeplerinden en önemlisi de oranın kültür ve yemeğidir. Her bölge kendine ait yemeklerini sunmaya çalışırsa ve yaparsa daha çok gastronomi gelişir.