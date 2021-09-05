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Mutluyaka’da yangın

Mutlukaya köyünün doğu kısmındaki çöplük alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

05 Eylül 2021 Pazar 19:39
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Mutluyaka’da yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangının çevreye sirayet etmesi sonucu,  50 dönümlük alanda bulunan çöp ve molozlar,  30 dönümlük kıraç arazi, sahibi henüz tespit edilemeyen 15 dönüm anız ve 15 rulo balya, Boğaztepe Avcılık Atıcılık Poligonuna ait 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, trap tabağı atma makinesinin elektrik aksamları ile Gürey Arıkan Ltd beton döküm tesisine ait bahçe içerisinde bulunan sulama boruları ve 65 adet muhtelif meyve ağacı (29 zeytin, 18 incir, 3 limon, 2 erik, 6 badem, 7 nar) yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gazimağusa Belediyesine ait su tankeri ve bir iş makinesi ile müdahale edildi.

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