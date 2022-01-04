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“Müzakere süreci Guterres’in Kıbrıslı Türklere bir güvence vermediği için çöktü”

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

04 Ocak 2022 Salı 10:08
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“Müzakere süreci Guterres’in Kıbrıslı Türklere bir güvence vermediği için çöktü”
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ÖZEL HABER

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Müzakere sürecinde masanın yine dağılması hakkında o gün olanları anlatan Manavoğlu, “Nisan ayında gerçekleşen görüşmelerde Sayın Çavuşoğlu, Guterres’e sordu, ‘Müzakere süreci yine çökerse Kıbrıslı Türklere nasıl bir güvence vereceksiniz?’ diye. Guterres ‘Hiçbir güvence veremem’ dedi. Müzakere süreci Guterres’in Kıbrıslı Türklere bir güvence vermediği için çöktü” dedi. 


Manavoğlu, “Ekonomik olarak bu kadar sıkıntı yaşanırken, pandemi bütün dünyayı kasıp kavururken, AB’nin Kıbrıs Cumhuriyetine verdiği destekler ortadayken, asıl konu Kıbrıslı Türklerin haklarını alamamasıdır. Cumhurbaşkanı şuan Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Kıbrıslı Türklerin haklarını gidip istemesi gerekiyor. Örneğin santrallerin yenilenmesi için AB’nin Güney Kıbrıs’a verdiği bir destek vardır. Biz hükümete geldiğimizde tüm bu haklarımızı talep edeceğiz. Havanın sınırı yok. AB oraya bu paranın verilmesiyle bu sorunun çözüldüğünü düşünürken ve Kıbrıslı Türklere bu hakkı vermezken bu sorun çözülmez. Siz haklarınızı talep etmezseniz kimse sizi bunu vermez. AB’nin kapısını aşındırmanız ve gasp edilen haklarınızı talep etmeniz gerekiyor” dedi.

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