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Müzeler Haftası’nda Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan Müzelere girişler ücretsiz

17 Mayıs 2019 Cuma 16:24
Müzeler Haftası’nda Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan Müzelere girişler ücretsiz
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Yakın Doğu Üniversitesi, kültür varlıklarının tanıtılması, eserlerin korunması ve sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarılabilmesi konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturulması amacıyla her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası nedeniyle kampüs içerisinde bulunan müzelerin KKTC vatandaşlarına ücretsiz gezilebileceğini duyurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 24 Mayıs’a kadar devam edecek Müzeler Haftası boyunca Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’nin KKTC vatandaşlarının ücretsiz ziyaret edileceği bildirildi.

Açıklamada,Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi’nin Pazartesi günü hariç 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebileceği belirtildi.

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Kampüs içerisinde bulunan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nin ise hafta için 10.00-16.00 saatleri arasında randevu ile gezilebileceği kaydedildi.

Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ne için +90 392 680 20 00/ 5656 No’lu telefondan randevu alınabiliyor.

Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türünün de yer aldığı müzede; 3 farklı gruba ait 106 çeşit mantar gurubu, 250 su yosunu, 23 sürüngen canlı türü örneği, uğur böceği koleksiyonu bulunuyor.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Müzeler Haftası’
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