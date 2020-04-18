Müzik eşliğinde cadde ve sokaklarda ilaçlama

Girne Belediyesi, Coronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan halka moral vermek için araçla müzik yayını yaptı. Girneliler balkonlardan müziğe eşlik ederken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü halka anonsla seslendi, “Evde kalın” çağrısı yaptı…

Girne Belediyesi'nden verilen bilgide; Belediye ekipleri Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, evde kalan Girneli'lere, müzikle moral vermek istedi. Girne’de müzik yayını yapan belediyeye ait araç sokak sokak gezdi. Müzik arabasına temizlik aracı önde eşlik ederek, bir yandan kentteki ilaçlama çalışmalarına da devam edildi.

GÜNGÖRDÜ: “LÜTFEN EVDE KALIN”

Karantina nedeniyle evlerinde olan Girneliler, balkonlardan , bahçelerinden, alışveriş için bulundukları marketlerin önünde, şarkılara eşlik etti. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, bu gün ilki düzenlenen kentte moralleri arttırmaya yönelik bu müzikli sokak temizliği etkinliğine katıldı.Büyük marketlerin ve yerleşimin yoğun olduğu sokaklarda gezinti otobüsünden anonslarla vatandaşa seslenen Güngördü, herkese alınan tedbirlere uymaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Yaşanan bu zorlu süreçte, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını, temaslarını ev halkıyla sınırlı tutmalarını, marketlerde yığılma yapmamalarını ve önlemlere uymalarını isteyen Güngördü, Coronavirüs salgınından ancak evde kalarak,sosyal mesafeyi koruyarak, hijyene özlen göstererek, yardımlaşma, toplumsal bilinç ve kurallara uyarak kurtulunabileceğini vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu durumun diğer ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu dile getiren Güngördü, “Virüsün yatay seyretmesi için çok daha dikkatli olmalıyız. Rahata ermememiz gerekir. Toplu yerlerde birbirimize daha çok dikkat ederek mesafemizi koruyalım” dedi.