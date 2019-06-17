Müzikli çocuk oyunu “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” perşembe gün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği oyun saat 10.00 ve 11.00 olmak üzere 2 seansta seyirciyle buluşacak.
Giriş ücreti 20 TL olan oyunun gelirinin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.
Müzikli çocuk oyunu “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” Lefkoşa'da
17 Haziran 2019 Pazartesi 15:07
Müzikli çocuk oyunu “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” perşembe gün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.