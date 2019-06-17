Müzikli çocuk oyunu “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” Lefkoşa'da

Müzikli çocuk oyunu “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” perşembe gün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği oyun saat 10.00 ve 11.00 olmak üzere 2 seansta seyirciyle buluşacak.

Giriş ücreti 20 TL olan oyunun gelirinin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.