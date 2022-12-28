Muzları ülkeye kaçak getirdi, pazarda sattığı sırada yakalandı

Girne’de Terminal bölgesinde kurulan açık pazarda satış yapan 36 yaşındaki T.Y.nin tezgahında bulunan muzları gümrüksüz olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, ileri soruşturma neticesinde T.Y.nin söz konusu muzlara Güney Kıbrıs’tan satın alarak, 27 Aralık Salı günü kanunsuz yollardan KKTC’ye getirdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 100 kilogram ağırlığında muzun polis tarafından emare olarak zapt edildiği bildirildi.

T.Y.nin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini de aktarıldı.