Nahit Öncü “Hedeflerimize ulaşıyoruz”

Öncü’nün açıklaması şöyle;

“UBP Gazimağusa İlçe başkan adayı olarak yola çıktığım ilk gün kamuoyuna ve partililerime iki söz verdim. Bunlardan ilki partimizin eskiden olduğu gibi yeniden bir heyecana kavuşmasıdır. Geçen hafta sonu hepimiz gördük ki bu heyecan partiye ve partimizin tabanına yansıdı.

Şimdi bu heyecanı iyi bir birikim ve çalışma ile koordine edip partimizin girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkması için çalışmak gerekiyor. Bunun için bu hafta sonu yapılacak UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı yarışında tüm UBP’lierin oylarını istiyorum.

Partimizin daha kurumsal bir yapıya kavuşması, gençlerin ve kadınların daha ön planda olacağı bir yapıyı hep birlikte kurmak için bu Pazar günü tüm UBP’lileri ilçe kongremize davet ediyorum” dedi.