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Naim cinayetinin zanlısı Masood Pakistan’a kaçtı

20 Eylül 2019 Cuma 11:58
Naim cinayetinin zanlısı Masood Pakistan’a kaçtı

Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi olayıyla ilgili birinci zanlı olarak görülen ve cinayetin planlayıcısı olarak görülen Zahid Masood’un Güney Kıbrıs’tan kaçtığı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda hastanenin üçüncü katından atlayarak kaçma teşebbüsünde bulunan ve başarısız olduğu ifade edilen Zahid Masood’un bu kez başarılı olarak Pakistan’a kaçtığı kaydedildi.

Resmi kaynaklar da Masood’un kaçtığını doğrularken Masood’un ambulans uçakla Pakistan’a kaçtığı kaydedildi.

HABER KIBRIS

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girneliboy 2019-09-20 12:20:06

nasıl olur be bunlar

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Anonim 2019-09-20 13:19:39

Ananızın amı be bir adama sahip çıkamadınız oçları adam gacdı elinizden :D

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