Naim cinayetinin zanlısı Masood Pakistan’a kaçtı

Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi olayıyla ilgili birinci zanlı olarak görülen ve cinayetin planlayıcısı olarak görülen Zahid Masood’un Güney Kıbrıs’tan kaçtığı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda hastanenin üçüncü katından atlayarak kaçma teşebbüsünde bulunan ve başarısız olduğu ifade edilen Zahid Masood’un bu kez başarılı olarak Pakistan’a kaçtığı kaydedildi.

Resmi kaynaklar da Masood’un kaçtığını doğrularken Masood’un ambulans uçakla Pakistan’a kaçtığı kaydedildi.

HABER KIBRIS