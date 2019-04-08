Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Naim cinayetiyle ilgili tutuklanan 1 kişi aklandı!

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:08
Naim cinayetiyle ilgili tutuklanan 1 kişi aklandı!
banner44

banner41

(Kamalı Haber) -  Lefkoşa’da Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Rana Rahem Aslam Khan’ın cinayetle alakası olmadığı anlaşıldı. KKTC’ye sahte kimlikle giriş yapan Rana Rahem Aslam Khan, bu suçla yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.  

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, zanlının Sahte belge tasarrufu ve tedavüle sürme ve Sahtekarlıkla kayıt temini suçlarıyla tutuklandığını söyledi.  Özkan, 27 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı Rana Rahem Aslam Khan’ın, sahte Güney Afrika pasaportuyla giriş yaptığının belirlendiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını ve Pakistan uyruklu olan zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığına vurgu yapıp, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Cinayetle ilgili olarak poliste tutuklu olan Sajid Masood ve Hasan Civelek’in ise bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

banner22
Son Güncelleme: 08.04.2019 17:01
Anahtar Kelimeler:
Rana Rahem Aslam Khan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Piyangosu çekildi!
Devlet Piyangosu çekildi!
Evinde yapılan aramada 5 kök hintkeneviri bulundu!
Evinde yapılan aramada 5 kök hintkeneviri bulundu!
Ahmad teminata bağlandı!
Ahmad teminata bağlandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim