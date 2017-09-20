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Naimoğulları: "Daha aktif bir banka göreceğimizi ümit ediyorum"

Naimoğulları ve beraberindeki heyet, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı olan Kelle’yi kutladı ve üretici için yeni bir dönemin başladığını belirtti

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:33
Naimoğulları: "Daha aktif bir banka göreceğimizi ümit ediyorum"

Abdullah Suiçmez

Mustafa Naimoğulları Başkanlığı’ndaki Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’yi makamında ziyaret etti. 

Kelle’yi kutlayan Mustafa Naimoğulları, artık yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, Kooperatif Merkez Bankası’nın köylüye yeni olanaklar sağlamasını umduğunu söyledi.

Mustafa Naimoğulları, “Daha güzel, daha aktif bir banka göreceğimizi ümit ediyorum” dedi.

Kurumda daha önce bazı yanlışlar yapıldığına dikkat çeken Naimoğulları, “Artık hata yapma lüksümüz yok. Bizlerin görevi bu kuruluşu el ele çok daha iyi bir yere getirmektir” diye konuştu. 

“Elimizden gelenin fazlasını vermeye ve katkı koymaya devam edeceğiz “ diyen Naimoğulları şöyle konuştu: “Derdimiz köylüye ucuz gübre, uygun kredi açılımı yapılabilmesidir. Köylünün sütünü pazarlayabilme, arpa parasını alabilme ve köylüye alt yapı için uygun fiyata ekipman sağlayabilecek alt yapıyı sağlamaktır. Biz artık televizyonlarda Kooperatif şunu yapmadı, bunu yapmadı diyemeyeceğiz. Bizler de artık yönetimdeyiz ve tüm bunları yapmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte kurumumuzu çiftçiler ve hayvancılar el birliğiyle çok daha iyi bir noktaya getireceğiz diye inanıyorum.”

Kelle: Tarihi bir gün 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin  Çavuş Kelle de tarihi bir gün yaşandığını belirterek, bankanın üreticiyi kucaklayan bir politika izleyeceğini kaydetti. 

Kelle, “Bugün tarihi bir gündür. Bugün nasırlı elleriyle bu bankayı kuran köylünün  yönetiminde iki başkanı yan yana oturmaktadır” dedi.

Kelle, bugüne kadar yapılanların yeterli olmadığını kaydetti. 2014 yılında bu yana çiftçi ve hayvancının omuz omuza verdiğini ifade eden Kelle, “Bu güçle bir çok farkındalık yarattık. Bundan sonraki süreç çok farklı bir ivme kazanacaktır, kimsenin kuşkusu olmasın. Kooperatif artık farklı modellerle kırsalda daha çok yüzünü köylüye dönecektir” dedi.

Diyalog Gazetesi

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