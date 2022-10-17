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Naimoğulları: Ete zammı hayvancılar değil kasaplar yaptı!

Hayvancılar Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, et fiyatlarına yapılan zamları Gündem Kıbrıs’a değerlendirdi. 

17 Ekim 2022 Pazartesi 14:03
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Naimoğulları: Ete zammı hayvancılar değil kasaplar yaptı!



Naimoğulları, ete zammı hayvancıların yapmadığını, zammı kasapların yaptığını vurguladı. 

Fiyatlardaki artışın Avrupa Birliği standartlarına göre yapılması gerektiğine dikkat çeken Naimoğulları, büyük başta bire aldığınızı iki buçuk katına, küçük başta ise 2.2 katının üzerinde satamazsınız” dedi. 

Esengül AYKAÇ - Özel Haber

Canlı hayvana yapılan zamlar hakkında açıklama yapan Naimoğulları, “Canlı inek, düve ve tosun fiyatlarına gelen artış 2 ila 3 TL arasında oldu. Arpanın kilosu beş buçuk TL iken yedi buçuk TL oldu.  Yeme %45 oranında zam geldi. Bunun üzerine hayvancı da dananın kilosunu 55 TL’den  58-60 TL civarına çekti. İneğin fiyatı ise 43 TL iken 44 TL oldu. Düvenin fiyatı da 48 TL’den 50 TL'ye yükseildi” dedi. 

“CANLI HAYVANLARIN FİYATINA CÜZİ MİKTARDA ARTIŞ YAPILDI”
Naimoğluları, “Aldığım duyumlara göre kıyma fiyatlarına 30-40 TL zam geldi. Böyle bir şey olamaz. Canlı hayvanların fiyatına çok cüzi bir artış geldi. Fiyatlar konusunda denetim yapılması gerekiyor. Ülkede Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Daire, Rekabet Kurulu, Tarım Bakanlığı ve Veteriner Dairesi var… Denetim Kurumları denetimleri yapmazsa halk mı denetimleri yapacak?” diye konuştu. 

“İSTEYEN İSTEDİĞİ FİYATTAN SATIŞ YAPIYOR”
Kıymanın kilosunun büyük kasaplarda 145-150 TL’ye satışa sunulduğunu ifade eden Naimoğulları, “Marketler kıymanın fiyatını 200-250 TL aralığında satıyor. Bu nasıl bir düzen? Ülkede denetim olması gerekirken kimse denetim yapmıyor.  İsteyen istediği fiyattan satış yapıyor” dedi. 

“HAYVANCI BİRKAÇ TL ZAM YAPARKEN KASAPLAR ZAMMI FIRSAT BİLİP DAHA FAZLA ZAM YAPTI”
Hayvancının üretim yapmakta zorlanıyorken denetimi de yapamayacağına işaret eden Naimoğulları, “Akaryakıta bir hafta içerisinde 4 TL zam yapıldı. Arpa fiyatı %45 olurken yem fiyatı ise %30 zamlandı, ham madde fiyatları zamlandı. Tüm bu zamlara karşı hayvancının birkaç TL zammına karşı kasapların fırsat bilip ete 30-40 TL yansıtmaması gerekiyor. Yazık, günahtır…” ifadelerini kullandı. 

“ETE ZAM YAPILDIĞI ZAMAN SÜREKLİ HAYVANCI SUÇLANIYOR”
Ete zam olduğu zaman sürekli hayvancıların suçlandığını anlatan Naimoğulları, ete kasapların zam yaptığını vurguladı.  Naimoğulları, “Marketlerde et satışının yasaklanması gerekiyor. Çünkü marketler eti kasaptan alıyor. Kasap markete %30 zam ile satış yapıyor. Markette satışını yaparken %30 üzerine koyuyor. Bu nasıl bir soygundur. Artık fiyatlar ve satış konusunda yasal düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Marketlerde et satışının yasaklanması gerekir. Bugün ülkedeki pahalılığı yaratan süpermarketlerdir. Bazı kasaplarda kıymanın fiyatı 145 TL iken marketlerde ise 220 TL’dir. Fiyatlardaki farklılıkların sebebi denetimsizliktir” dedi. 

“DENETİMSİZLİK YÜZÜNDEN İSTEYEN İSTEĞİ GİBİ FİYAT OLUŞTURUYOR”
Kasapların bire aldıkları dana fiyatını 2 buçuğun üzerinde satamayacağını söyleyen Naimoğulları,  “Yani siz 60’a alıyorsanız bunun fiyatı maksimum 150 olması gerekir. Avrupa standartlarına göre 1’e aldığınızı iki buçuk katı büyük başta, küçük başta ise 2.2 katının üzerinde satamazsınız. O yüzden burada dört katına satan var, üç buçuk kartına satan var… Ülkedeki denetimsizlik yüzünden herkes isteği gibi fiyat oluşturuyor” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa NaimoğullarıEtZamKıbrısKasap
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