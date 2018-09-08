Naimoğulları: Hepimiz batacağız birlikte yok olacağız

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların 5 Eylül Çarşamba günü başlatmış olduğu varoluş mücadelesine devam ettiğini açıkladı.

Naimoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam ve bugün polisin araçları çekiciyle çektiği gibi üreticiyi arayarak, araçları kaldırması konusunda tehdit ettiğini bildirdi.

“POLİS VE BELEDİYELER ARAÇLARA ZARAR VERİYOR”

Mustafa Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Bu mücadeleye bu şekilde engel olunmaz. Üretici Pazartesi araçlı veya araçsız çok daha güçlü Lefkoşa’ya gelecektir. Polis ve Belediyeler araçlara zarar vermektedir. Hayvancılar Birliği zamlardan ve yanlış politikalardan etkilenen tüm halka ve üreticilere çağrıda bulunmaktadır. Geleceğimize birlikte sahip çıkalım. Varoluş mücadelesinde birlikte ses getirelim. Hepimiz batacağız birlikte yok olacağız.”