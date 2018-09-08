Naimoğulları: Hepimiz batacağız birlikte yok olacağız

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların 5 Eylül Çarşamba günü başlatmış olduğu varoluş mücadelesine devam ettiğini açıkladı.
Naimoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam ve bugün polisin araçları çekiciyle çektiği gibi üreticiyi arayarak, araçları kaldırması konusunda tehdit ettiğini bildirdi.
“POLİS VE BELEDİYELER ARAÇLARA ZARAR VERİYOR”
Mustafa Naimoğulları, şöyle devam etti:
“Bu mücadeleye bu şekilde engel olunmaz. Üretici Pazartesi araçlı veya araçsız çok daha güçlü Lefkoşa’ya gelecektir. Polis ve Belediyeler araçlara zarar vermektedir. Hayvancılar Birliği zamlardan ve yanlış politikalardan etkilenen tüm halka ve üreticilere çağrıda bulunmaktadır. Geleceğimize birlikte sahip çıkalım. Varoluş mücadelesinde birlikte ses getirelim. Hepimiz batacağız birlikte yok olacağız.”
Seninki mitinge degil ayaklanma ya cagiri cahil cahil konusma
Hem köpeği tok, Hem ekmeği Bütün. Kurtarmıyorsa yapmayın. ille devlet size para mı verecek. Ortalığı yıkmanın alemi yok.
Ne fiyatı ne pahalılığı ne arpası yaw..Bütün bu olaylar olduğu gibi UBP denen illetin provokasyonlarından kaynaklanmaktadır.Kimse sebebi başka yerde aramasın.Zaten bilinen bir gerçk varsa o da Naimoğulları denen mahlukatın bir ubp militanı olduğudur...
Ma polis kimdir bee herkes kamyonu dozeri is aracini sursun polisin ve polis araclarinin uzerine bakalim ne olacak.. isyan vaktir !
Cehenneme kadar yolun var bre mahlukat..Sen kimin malını kırıp döküyorsun,sen kimin malına zarar veriyorsun ulan mahlukat.Eylemmiş hahmış ..Böyle kırarak dökerek eylem mi olur be? Kendini dağda mı yoksa ormanda mı sandın gara cahil...
Birhayle ubp militani ve arada gercekten hakkini arayan insan bu militanlarla hak aranmaz uyanin hukumet ubp olaydi bu garagoz mammayi yerdi evinden bile cikmazdi uymayin bu garagoze