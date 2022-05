Naimoğulları: "Hepinize yazıklar olsun"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ülke genelinde eylem kararı aldı. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğlulları yaptığı açıklamada, “Bölgesel ve merkezlerde olmak üzere bütün ülkede eylem kararı aldık. Bıkmadan, usanmadan eylemler devam edecek. Ya bugünden sonra yok olacağız ya da ayaklarımızın üzerinde durup var olacağız. 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren bütün bölgelerde süresiz ve araçlı eyleme başlayacağız. Biz bu toplumun gerçek sahipleriyiz. Kimse bu fiyatlarla ayakta kalamaz. Hayvancı bitmiştir, hayvancılık sektörü dibe çöktü. Her gün ölmektense bir gün ölürüz. Onlar o koltuklarda otururken artık maaş alamayacaklar. Hayvancı her ay devlete 6,5-7 milyon para veriyor. Bu hayvancıların sütüyle her ay herkes oturduğu yerden maaş alıyor, son model arabalarla geziyor. Ama hayvancılar evine ekmek götüremiyor. Hepinize yazıklar olsun!” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin talepleri şu şekilde:

Arpa fiyatının yapılan son yüzde 80’lik zammın geri çekilmesi

Küçükbaş hayvancıya Şubat ayında ödenmesi gereken katkının bir an önce ödenmesi

Elektriğe yapılan yüzde 300 zam kabul edilemez. Elektik fiyatlarının üreticinin kullanabileceği şekilde düzenlemesi. 2.7 TL birim fiyatıyla kimse bunu kullanıp üretim yapamaz

Akaryakıt fiyatları üzerinde çalışma yapılması

Süt üreticilerinin aldığı süt parasının gününde ödenmesi

Süt borsasının derhal kaldırılması