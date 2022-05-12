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Naimoğulları: Her an her şey olabilir

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün tepki eylemlerine başlayacaklarını belirterek, hükümet kurulmasının ardından haftaya ise genel eylem planladıklarını açıkladı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:28
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Naimoğulları: Her an her şey olabilir

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Naimoğulları, eylemlerinin detayı hakkında bilgi vermezken, “Her an her şey olabilir” diyerek, bugün tepki eylemlerine başlayacaklarını kaydetti. Naimoğulları, haftaya ise genel eylem planladıklarını söyledi.

“Muhatap yok” diyen Naimoğulları, kendilerine sadece Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun geri dönüş yaptığını belirterek, hükümetin kurulmasının ardından tarım sektörü için ellerinden geleni yapacakları konusunda kendilerine güvence verdiğini ifade etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, salı günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmış ve perşembe gününe kadar hayvancıların mali sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde eylem başlatacaklarını açıklamıştı.

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