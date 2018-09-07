Naimoğulları: Hükümet kuruş hesabına düştü

Naimoğulları, üç gündür devam eden eylemleri süresince defalarca bakanlarla görüştüklerini, ancak hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu durumu anlayamadıklarını söyledi.

“Hükümet kuruş hesabına düştü” diyen Naimoğulları, sadece üreticinin değil, tüm kesimlerin batma noktasına geldiğini anlatmak için eylem yaptıklarını anlattı.

Naimoğulları, “Biz diğer sendikalar gibi ek mesailer konusunda kuruş hesabı yapmaya gelmedik. Bizim derdimiz ülkede yaşanan sıkıntıları dile getirmek. Üretim sektörü çöktüğü zaman bu ülkenin nereye gideceğini ortaya koymaya geldik” dedi.

İki gündür olayların büyümemesi için özveri gösterdiklerini kaydeden Naimoğulları, bugünden sonra ne olacağı konusunda garanti veremeyeceğini söyledi. .

Naimoğulları, “Bu süreç bugünden sonra çok kötü sıkıntılar doğuracaktır. Daha kötü günler bizi bekleyecektir. Sadece kuruş hesabı yapılacaksa ben ve yönetim kurulu üyelerim bundan sonraki sürecin sorumluluğunu almayacağız” dedi.