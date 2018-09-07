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Naimoğulları: Hükümet kuruş hesabına düştü

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Cumhurbaşkanlığındaki görüşme öncesinde Tarım Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

07 Eylül 2018 Cuma 10:59
Naimoğulları: Hükümet kuruş hesabına düştü

Naimoğulları, üç gündür devam eden eylemleri süresince  defalarca bakanlarla görüştüklerini, ancak hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu durumu anlayamadıklarını söyledi.

“Hükümet kuruş hesabına düştü” diyen Naimoğulları, sadece üreticinin değil, tüm kesimlerin batma noktasına geldiğini anlatmak için eylem yaptıklarını anlattı.

Naimoğulları, “Biz diğer sendikalar gibi ek mesailer konusunda kuruş hesabı yapmaya gelmedik. Bizim derdimiz ülkede yaşanan sıkıntıları dile getirmek. Üretim sektörü çöktüğü zaman bu ülkenin nereye gideceğini ortaya koymaya geldik” dedi.

İki gündür olayların büyümemesi için özveri gösterdiklerini kaydeden Naimoğulları, bugünden sonra ne olacağı konusunda garanti veremeyeceğini söyledi. .

Naimoğulları, “Bu süreç bugünden sonra çok kötü sıkıntılar doğuracaktır. Daha kötü günler bizi bekleyecektir. Sadece kuruş hesabı yapılacaksa ben ve yönetim kurulu üyelerim bundan sonraki sürecin sorumluluğunu almayacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Naimoğulları
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KIBRISLI 2018-09-07 11:31:10

Pezo Denktas onun icin sorun yok zaten aldi alacagini yedi yeyecegini 3000 euroya belsvit surmesini bilir, arsa vermesini bilir, o yuzden maliye bakanligini istedi got ki, ogluna para versin hazineden de universite acsin yuru be pezo denktas halki soydun sogana cevirdin ama unutma Allah peksemet yemez bunda bil gun gelir devran doner unutma be pezo denktas hep bunlar maliye bakanindan cikar zaten

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