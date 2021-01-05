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Naimoğulları: "standartı korumalıyız"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

05 Ocak 2021 Salı 11:05
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Naimoğulları: "standartı korumalıyız"

GÜNDEM ÖZEL

Hellim konusunda gerekli denetimlerin ve cezai işlemlerin uygulanması gerektiğini söyleyen Naimoğulları, “Standartları koruyamadığınız sürece, hiçbir ülkeye ürününüzü pazarlayamazsınız. Alan bir kere alır ve beğenmezse bir daha atmaz. Hükümet bunların denetimlerini yapamaz mı? Neden yapmıyor? Burada denetlemeye gidilmeli. Bu devlet olmanın gerekliliğidir. Bunların üzerine gitmelidir” dedi.
Veteriner Dairesi’nin çalışmalarını da yorumlayan Naimoğulları, “Bu daire aylarca kulak numarası getiremedi. Kasasında parası yoktu. Bu kulak numaralarla tüm hayvanlar kayıt altında olur ve denetimler daha kolay olur. Ve biz 6 ay bu ülkeye kulak numarası getiremedik. Bu süreçte de herkes birbirini suçladı. Sonunda da en kötü kulak numaralarını getirdiler. Bu getirdikleri kulak numaraları, hayvanların kulaklarını parçaladı. Yüzlerce hayvana eziyet edildi ve tetanoz aşısı olmak zorunda kaldı” dedi.

    

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