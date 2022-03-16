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Naimoğulları, süt ürünlerine gelen zammı eleştirdi

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, süt ve süt ürünlerine gelen zammı eleştirerek, hükümeti eleştirdi. Naimoğulları, hayvancının ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Ateşin üzerine körükle gidiyorlar" dedi.

16 Mart 2022 Çarşamba 19:11
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Naimoğulları, süt ürünlerine gelen zammı eleştirdi
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Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Naimoğulları, süt ve süt ürünlerine gelen zamma tepki göstererek, “Temel gıda maddesinin fiyatlarının yükselmemesi gerektiğini siyasiler, bizi yönetenler bilmiyor mu? Nede önlem almıyorlar?” diye sordu.

Fiyat İstikrar Fonu’nun amacına dikkat çeken Naimoğulları, “Akaryakıta ve elektriğe yaklaşık yüzde 300 zam geldi. Akaryakıta, önümüzdeki günlerde yeniden indirime gidilecek mi göreceğiz. Bütün her şey zamlanırken, bu üretici ne oldu? Ateşin üzerine körükle gidiyorlar, ortalığı bulandırıyorlar” dedi.

Çiğ süt fiyatına 0,94 kuruş artış yapıldığını söyleyen Naimoğulları, “Hellime 20 TL, süte 3 TL olarak yansıdı. Daha birçok ürüne yansıdı. Bu ülkede ciddi bir denetimsizlik var, haksızlık var, soygun var. Birileri haksız yere kazanç sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, denetimin önemine dikkat çekerek, “1 litre süt ile 0,80 gram yem alabiliyoruz. Hayvancı halinin ne olacağını bilmiyor. Herkes bu ülkede istediği zammı yapıyor. Devlet, Fiyat İstikrar Fonu’nu kullanarak, üreticinin maaliyetini düşürüp, destek olsun” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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