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Naimoğulları: Yem fiyatlarına yüzde 12 zam geldi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a “Siz, deli misiniz, yoksa bilinçli mi yapıyorsunuz? Çalışa çalışa anamız ağladı.” ifadeleriyle yüklendi. Naimoğulları, yem fiyatlarına yüzde 12 zam geldiğinin altını çizerek, pahalılıktan yakındı.

29 Temmuz 2022 Cuma 11:32
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Naimoğulları: Yem fiyatlarına yüzde 12 zam geldi
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı; yetkililere yönelik sert ifadeler sarf edildi.

"YEM FİYATLARINA YÜZDE 12 ZAM GELDİ"

Birlik Başkanı Naimoğulları, 15 gün önce yem fiyatlarına yüzde 12 zam geldiğini ve yem fiyatının 449 TL’ye yükseldiğini söyledi. Süt fiyatlarıyla ilgili düzenleme talep ettiklerini; ancak herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade eden Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un kendilerinden kaçtığını söyledi.

"DELİ MİSİNİZ, YOKSA BİLİNÇLİ Mİ YAPIYORSUNUZ?"

Oğuz’un hayvancılık ve tarımla ilgili hiçbir açıklama yapmadığını kaydeden Naimoğulları, “Bu konuları bilmiyorsa bu işi bırakacak.” dedi.

Yetkililerin Binboğa yem fabrikasını yeme zam yapmama konusunda tehdit ettiğini söyleyen Naimoğulları, “Siz, deli misiniz yoksa bilinçli mi yapıyorsunuz? 5-10 zengine bu sektörü bırakıyorsunuz.” dedi. “Çalışa çalışa anamız ağladı.” diyen Başkan Mustafa Naimoğulları, aldıkları süt parasıyla yem alamadıklarını söyledi.  

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