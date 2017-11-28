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“Nakil Tüzüğünü CTP geçirdi polis perişan oldu” 

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü birleşiminin gerçekleşmemesi, yasasının Mecliste ele alınmasını bekleyen polisin büyük tepkisine neden oldu.

28 Kasım 2017 Salı 11:55
“Nakil Tüzüğünü CTP geçirdi polis perişan oldu” 
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Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'Nun haberine göre; Meclis komitesinden UBP ve CTP’nin “Oy birliğiyle” geçirdiği polis örgütünün kuruluş görev ve yetkilerini düzenleyen yasa önerisi ile yasa tasarısının dün görüşüleceği Cumhuriyet Meclisi toplantısına Başbakan Hüseyin Özgürgün hasta olduğu gerekçesiyle katılmazken, hükümet ortağı DP Meclise bile gitmedi. Tasarının komitede geçmesine onay veren Anamuhalefet CTP ise, Başbakanın Meclise gelmemesini gerekçe göstererek meclisteki nisabı sağlamayarak oturumun gerçekleşmemesine öncü oldu. Birleşime katılmayan CTP’li vekiller daha sonra Mecliste grup toplantısı yaparak komitede de onay verdiği tasarı konusunda Başsavcılıktan görüş alacağını belirtti.

"CTP, UBP’ye nispet yaptı Meclis toplanamadı"

Cumhuriyet Meclisinin dünkü birleşiminde görüşülmesi beklenen “Polis örgütünün kuruluş görev ve yetkilerini düzenleyen yasa önerisi ile yasa tasarısı” siyasi oyunlara takıldı. Komitede UBP ve CTP’nin “Oy birliğiyle” geçen yasa tasarısı, dün UBP-CTP polemiği sonucu toplanamayan Meclis nedeniyle ele alınamadı. 

Özgürgün “Hasta”

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dünkü birleşime hasta olduğu gerekçesiyle katılamayacağını açıklayan UBP’li vekillere Anamuhalefet CTP tepki göstererek Meclisteki nisabı sağlamadı. Daha sonra Mecliste grup toplantısı yapan CTP’liler, tasarı konusunda Başsavcılıktan görüş alacağını belirtti. 

DP’ye ulaşılamadı bile

Hükümetin DP kanadı ise dünkü toplantıya hiç katılmadı. Polis mensuplarının ısrarlı aramalarına karşın DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu’na ulaşılamadı. Yeni Bakış’a konuşan polis mensupları, “Mustafa Arabacıoğlu bize bu yasa konusunda birçok kez söz vermesine karşın hem Meclise gelmedi hem de aramalarımıza yanıt vermedi” dedi.

“Nakil Tüzüğünü CTP geçirdi polis perişan oldu” 

Yaşananlar karşısında tepkilerini Yeni Bakış’la paylaşan polis mensupları CTP polise 2’nci kez gol atmaya çalışıyor” diye konuştu.

2006 yılında CTP’nin Nakil Tüzüğü’nü geçirerek polise büyük mağduriyet yaşattığını savunan Polis mensupları, “ CTP 2006 yılında Nakil Tüzüğünü geçirdi. Bu tüzük sayesinde Lefkoşalı Mağusa’ya gitmek durumunda kaldı, aileler mağdur oldu, polis maddi olarak büyük külfetler altına girdi. Şimdi 2017’nin sonuna geldik bu kez de bize onlarca söz vermelerine rağmen CTP’li yetkililer geri adım atmaya başladı. Komiteden “Oy birliğiyle” geçirdikleri tasarıyı bilmiyorlarmıydı da şimdi tasarıyla ilgili Başsavcılıktan görüş isteme yoluna gidiyorlar. Bizim arzumuz herkesin eteklerindeki taşı döküp polise açık seçik ne düşündüklerini söylemeleri yönündedir. Bu UBP, DP, CTP, TDP ve TKP içinde geçerlidir” dedi.

Başsavcılık olumsuz görüş verdi, CTP Başsavcılıktan görüş alacak

Bu arada, Başsavcılık polisin talep ettiği yasa konusunda verdiği görüşte “Polis mensuplarının  iç güvenliği sağlamaları bu kişileri asker yapmaz, Polis mensupları “Asker kişi” olmayıp asker kişiler ile aynı kategoride değildir. Bu tasarı polis mensuplarının 55 yaşını doldurmadan emekli maaşı alma hakkı tanınmasının Anayasanın 8. Maddesinde ifade edilen “Eşitlik” ilkesine aykırılık oluşturduğu görüşündeyim” ifadelerini kullandı.  

“Göç yasasındaki ayrıcalık ne anlama geliyor”

Bu arada 2012 yılında hayat bulan “Göç Yasası”nda Hakimler ile Savcıların yasanın dışında bırakılması, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı mı değil mi noktasında birtakım soruları gündeme getirdi. 

CTP ve TDP’nin tavrı merak konusu

Başsavcılığın yasa konusunda bu görüşü bilinmesine karşın, özellikle CTP ve TDP gibi geçici 10. Maddenin kaldırılıp polisin İçişlerine bağlanmasını yıllardır savunan partilerin Başsavcılığın görüşleri ortadayken hala yeni görüş istemesi geçmişteki savunduklarıyla bugün itibarıyla ters düştüklerinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor. Tasarının bugünkü Meclis oturumunda tüm bu yaşananlara karşın onaylanıp Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderilmesi halinde ise, polis konusunda CTP ve TDP’yle aynı görüşte birleşen Akıncı’nın nasıl bir adım atacağı da ayrı bir merak konusu.  

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