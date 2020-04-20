Nalbantoğlu Covid-19 dışındaki tedavilere de açıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Covit -19 hastaları dışında da tedavilere açıldığını belirtti.

Ali Pilli, hastanenin, 42 yatak kapasiteli yoğun bakımın servisiyle hem Covit-19, hem de diğer hastalar için hazır olduğunu söyledi.

Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Pilli, bugün 396 test yapıldığını ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını kaydetti. Bugüne kadar toplam 6 bin 562 test yapıldığını, bir kişinin iyileşerek taburcu edildiğini kaydeden Pilli, 19 kişinin tedavisine devam edildiğini dile getirdi.

Pilli, dün 109 olarak açıklanan vaka sayısının bugün 108'e düştüğünü, bunun da nedeninin Mağusa

Devlet Hastanesi’nde dün pozitif çıkan bir testin bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan iki PCR testinde negatif çıkması olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Covit -19 hastaları dışında da tedavilere açıldığını, bunun tüm paydaşlarla görüşülerek tüm tedbirlerin alınarak yapıldığını kaydetti.

Pilli, 42 yatak kapasiteli yoğun bakımın yapılabileceği şekilde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hem Covit-19 hem de diğer hastalar için hazır olduğunu söyledi.

Pilli, Çarşamba günü kendisinin başkanlığında Genişletilmiş Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun toplanacağını açıkladı.