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Nalbantoğlu'na anlamlı bağış!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, vefat eden eşi Teoman Cankat anısına Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bağışta bulunan Özgül Cankat'ı bakanlıkta kabul etti.

03 Kasım 2022 Perşembe 18:02
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Nalbantoğlu'na anlamlı bağış!



Bakan Altuğra, sağlık konusunda dayanışmanın önemine dikkat çekerek böylesi duyarlı vatandaşlarımızla bir takım  eksiklerin giderilmesi konusunda daha hızlı ilerleme kat edilebileceğini vurguladı. 

Sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğini belirten Bakan Altuğra, bağışlarla destek veren tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri yanında duyarlı vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ettiğini kaydetti. 

Özgül Cankat, vefat eden eşinin anısına Nalbantoğlu Hastanesi'ne 2 tekerlekli sandalye, bir hasta yatağı bağışladığını,aynı zamanda bir odanın tüm gereksinimlerini tamamlanacağını belirterek, Bakan Altuğra ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

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İzlem Gürçağ AltuğraSağlık BakanıSağlık
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