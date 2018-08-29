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Nalbantoğlu'nda reçete rezilliği

Sağlık Bakanlığı aldığı ekonomik tedbirler çerçevesinde hekimlerin reçete kağıtlarını kaldırdı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:43
Nalbantoğlu'nda reçete rezilliği

Mahmut DOĞAN-HABERALKIBRISLI

Sağlık Bakanlığı aldığı ekonomik tedbirler çerçevesinde hekimlerin reçete kağıtlarını kaldırdı. Reçetelerin elektronik ortamda verilmesi hem doktorları hem de hastaları olumsuz etkiledi. Sağlık sisteminde kayıtlı olmayan bir ilacın yazılmasını kabul etmeyen program doktorları ek bir sıkıntıya daha soktu. İlaç yazmak için A4 kağıtlarını parçalayan hekimler bazen de tahlil ve röntgen kağıtlarına yazmak zorunda kaldı. Haberal Kıbrıslı’nın görüştüğü doktorlar bu konuda yaşadıkları problemleri ayrıntılarıyla anlattı. Doktorların verdikleri bilgilere göre “hastanede olmayan bir ilaç sistem üzerinden reçete edilemiyor. Bu durumda reçete bir kağıt parçasına yazılıp veriliyor. Haliyle de sosyal medyada da sıkça tartışılan kağıt parçaları üzerine yazılmış, hiç de hoş olmayan görüntülerin yaşandığı reçeteler ortada dolaşıyor”

.  Her reçete için kayıt isteniyor 

Sıkıntılar bununla da kalmıyor diyen hekimler “her hasta için reçete yazılabilmesi için kayıt açılması gerekiyor. Ancak bazen bir tanıdığımıza ya da eski bir hastamıza ilacın devamı açısında reçete yazmamız gerekiyor ve bunun için kayıt açılması isteniyor.

Kayıt yaptırmak istemeyen hastalarımız olduğunda bu tarz kağıtlara yazıp veriyoruz. Bunu hemen hemen bütün hekim arkadaşlarımız yapıyor”  Kağıttan tasarruf olmaz “ Dünyanın en modern hastanelerinde bile reçeteler doktorların elinin altında mutlaka vardır. Bakanlık böyle yaparak tasarruf tedbiri alamaz. Böyle tedbir alınırsa da ortada abuk sabuk kağıtların dolaşması normaldir, bu konuda hekim arkadaşlar haklıdır. ” Bakanlık önerimizi dikkate alsın”  Doktorlar sorunun çözümünü ise hastane içerisinde elektronik ortamda reçetelerin verilmesi, dışarıdan alınacak ilaçlarda ise kağıt reçetelerin kullanılması olarak gösterdi. Bakanlığı da bu yönde adım atmaya davet etti.


 

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıREÇETEHaberKKTC
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rumuz 2018-08-29 10:56:05

EKONOMİK TEDBİRLERİ REÇETEDEN KESEREKMİ ARTIRACAK VAYY NE GÜZELL ÇÖZÜMMÜŞ BEEE

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cansu 2018-08-29 11:18:26 @rumuz

e tabi burası paris makam arabalarında gezecek hükümet yetkilileri bize da reçete vememek için tasarruf yapacak.

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