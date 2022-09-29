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NALBANTOĞLU VE OKULLAR YIKILIYOR KÜLLİYE DOĞUYOR...

Konuk yazar Karakuş yazdı...

29 Eylül 2022 Perşembe 09:31
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NALBANTOĞLU VE OKULLAR YIKILIYOR KÜLLİYE DOĞUYOR...



Nasıl diyorlar ayranım yok içmeye,  eşekle gideriz ....  

Asıl hesap bu işte. 

Bir yandan Sağlık Bakanı Burhan Nalbantoğlu Çocuk servisini, pandemi acil hastanesine taşımak  için var gücü ile mücadele ediyor. 

Peki neden?...

Çocukların, yeni doğanların yetişkin vede hasta bireyler ile aynı ortamda müdahale görmemesi adına bu planı hayata geçirmek istiyorlar. Doğru bir davranış mı bu?

Kesinlikle EVET

Fakat aynı bina planı içerisinde elde var olan ekip ile ne kadar zamanında müdahale yapılacaktır o biraz tartışılır sanırım. Ama sonuç odaklı düşünecek olursak tamamen mantıklı bir sağlık anlayışı ile ilerliyorlar. 

Şimdi...

*Pandemi acil hastanesini çocuk servisine dönüştürmek yerine tamamen başka bir hastane inşa etmek çok mu zor? Evet... 

Çünkü bütçemiz yok...

*Var olan devlet hastanesinin tamir,  tatilat, vede eksiklerinin tamamlanması neden yapılmıyor? 

Çünkü bütçemiz yok...

*Aklımıza asla gelemeyen ve başımıza gelen bu covıd saçmalığının bir kez daha ve veya daha farklı enfekte hastalıklar ile karşılaşmayacağımızı kim garanti ediyor? Kimse ...

*Böyle bir  durum karşısında bu kez çocuk servisi geri devlet hastanesine mi taşınacak?...

*Bozulmuş, yıpranmış, yıkılma tehlikesi olan kaç okulumuz var? Bunların tadilatı neden yapılmıyor?

Çünkü bütçemiz yok...

Yollar lale tarlası, yol ışıkları dokunma düşerim, bakma çalışmam , gelme istemem modunda her biri bir model ama her cadde başında,  trafik ışıklarında mobese kameraları ayna gibi mübarekler. Bisiklet sürücülerinin kullanacağı yol, hadi canım çok şey hayal ediyoruz değil m?

Çok özür dileyerek,  görme engeli vatandaşlarımız için kullanılacak tek bir yol var mı bu ülkede? Hadi canım çok şey hayal ediyoruz değil mi?

Ambulansın kullanacağı yolumuz var mı bu ülkede? Tamam hayal dünyasından çıkıyoruz.  

İşte tüm bu kadar noksanlığın giderilmesi yapılmamasını tek nedeni BÜTÇEMİZ YOK.. 

Bütçemiz yok ama var edilebiliyor öyle değil mi?  KÜLLİYE öncesi yapılacaklar belli idi. Ama artık imzalar atıldı geri dönüşü yok. Fakat alınan yanlış kararlardan dönülememesi imkansız olsa da tekrarı engellenebilir. 


EYY DEVLET-İ ALİYYE BÜYÜKLERİ 

Sizlerin öğrencileri  eğitim alamıyor.  Sizlerin hastaları   sağlık hizmeti tam anlamı ile alamıyor. Sizlerin  vatandaşı  yolda araç kullanamıyor. Sizlerin halkı  çoluğu çocuğu  bisiklet kullanamıyor. Sizleri  bir  yerlere getirip de kendilerini mahkum eden ülke halkı artık gidiyor. 


Burada talep sizlerin  olduğu  için Sayın yetkililer, en önemli olan ve ülkenin  4 ayağından ikisi olan eğitim ve sağlık için daha ısrarcı ve talepkar olsanız eminim ki ülke için atılmış büyük ve önemli adımlar olacaktır. 

 PARLEMENTO binası yerine daha önemli ve yardıma ihtiyacı olan binalar istenmesi ve yapılması daha yerinde olmaz mı?..


KARAKUŞ

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