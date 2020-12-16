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Nalbantoğlu’nda tüm ameliyatlar ertelenebilir!

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:25
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Nalbantoğlu’nda tüm ameliyatlar ertelenebilir!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ikinci ustabaşı olarak bilinen bir sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılması planlanan ameliyatların ertelenmesi gündemde.

Bazı doktorların hastalarını arayarak, “Hastanemizde pozitif çıktı, ameliyatınız ertelenebilir” dediği aktarıldı.

Öte yandan bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tespit edilen vakanın ardından tüm bölümlerdeki hemşirelerin maskenin yanı sıra özel kıyafet de giydiği gelen bilgiler arasında.

KAYNAK: HABER KIBRIS

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