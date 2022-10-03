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Nalbantoğlu’nu sarsan istifa!

Endokrinolog Dr. Umut Maraşuna, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki görevinden istifa etti.

03 Ekim 2022 Pazartesi 12:33
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Nalbantoğlu’nu sarsan istifa!



Maraşuna’nın istifası KKTC’de geniş yankı bulurken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 


Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde: 

BOMBA PATLADI
Değerli hekim arkadaşım Dr. Umut Maraşuna 'nın istifa mektubu ile bilinen olay resmileşti. Hastanelerimizde acil uzmanı, gasrohepatoenterelog, immünolog ve allergolog yoktu. Artık endokrinolog da resmen yok. 
Plastik ve rekonstruktif cerrah mecburi hizmetçi. Adli tabip, spor hekimi  nükleer tıpçı bir tane.
On beş yıl geriye gittik.
Sağlık bakanı işi gücü bırak. Hemen tıp fakültelerimde okuyan 4, 5 ve 6 sınıflara ulaş. Onları ihtiyaç duyulan alanlara yönelt. Teşvik için burs ve kontenjan sağla. Sonraki yıllara da bu uygulamayı devam ettir. Bu günleri kaybediyoruz bari beş altı yıl sonrasını kurtaralım.

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