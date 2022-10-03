Nalbantoğlu’nu sarsan istifa!

Maraşuna’nın istifası KKTC’de geniş yankı bulurken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

BOMBA PATLADI

Değerli hekim arkadaşım Dr. Umut Maraşuna 'nın istifa mektubu ile bilinen olay resmileşti. Hastanelerimizde acil uzmanı, gasrohepatoenterelog, immünolog ve allergolog yoktu. Artık endokrinolog da resmen yok.

Plastik ve rekonstruktif cerrah mecburi hizmetçi. Adli tabip, spor hekimi nükleer tıpçı bir tane.

On beş yıl geriye gittik.

Sağlık bakanı işi gücü bırak. Hemen tıp fakültelerimde okuyan 4, 5 ve 6 sınıflara ulaş. Onları ihtiyaç duyulan alanlara yönelt. Teşvik için burs ve kontenjan sağla. Sonraki yıllara da bu uygulamayı devam ettir. Bu günleri kaybediyoruz bari beş altı yıl sonrasını kurtaralım.