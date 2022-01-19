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Nalcıoğlu: “Kıbrıs’ın bütünüyle Türkiye’ye iltihak edilmesini savunuyorum”

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Komitesi üyesi Nalcıoğlu, Başbakan Sucuoğlu’nun “Ercan Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hatlarına dahil edilmesi” yönündeki açıklamasına destek belirterek, “Kıbrıs’ın bütünüyle, gerçek sahibi anavatan Türkiye’ye iltihak edilmesini savunuyorum” dedi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:19
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Nalcıoğlu: “Kıbrıs’ın bütünüyle Türkiye’ye iltihak edilmesini savunuyorum”
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi üyesi Fuat Nalcıoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Ercan Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hatlarına dahil edilmesi” yönündeki açıklamasına destek belirterek, “Kıbrıs’ın bütünüyle, gerçek sahibi anavatan Türkiye’ye iltihak edilmesini savunuyorum” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nalcıoğlu, “Bir Kıbrıs Türkü olarak, Kıbrıs'tan gidecek ve Kıbrıs'a gelecek yolcuların Türkiye havalimanlarında iç hatlardan uçağa binmeleri kararını selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Nalcıoğlu, “Ben Kıbrıs’ın bütünüyle, Kıbrıs’ın gerçek sahibi olan, anavatan Türkiye'ye iltihak etmesini savunuyorum” dedi.

Son Güncelleme: 19.01.2022 14:08
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