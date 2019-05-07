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Nami: Biz ekonomide muazzam bir performans devralmadık

07 Mayıs 2019 Salı 13:31
Nami: Biz ekonomide muazzam bir performans devralmadık
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Ekonomi ve Maliye Bakanı Özdil Nami de Atun’a cevaben yaptığı konuşmada, tünelin sonunda ışık olduğunu ifade ederek, “biz ekonomide muazzam bir performans devralmadık, bizim mirası kimden aldığımızı halk biliyor” dedi. 
“Bunlar bizim, yıllar içinde birikmiş ve önümüzde bulduğumuz yapısal sorunlardır” diyen Nami, bu ülkede ekonomide yaşanan sıkıntılar varsa, bunun, bugüne kadar yaratılan çarpık yapısal  sorunlardan kaynaklandığını kaydetti. 

“KENDİ YAĞIMIZLA KAVRULMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK”
Nakit akışında yaşanan sorunlar varsa, başka çarkları açmak gerektiğini, kendilerinin de yaptığının bu olduğunu söyleyen Bakan Nami, TC ile geçmişte oluşturulan nakit akışıyla yaşanan sıkıntıların aşılmaya çalışıldığını söyledi. 

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“Kendi yağımızla kavrulmaktan başka şansımız yok” diyen Nami, “başka bir yerden kaynak yoksa ne yapacaktık” diye sordu. 
Mümkün olduğunca bu ekonomiyi nasıl istikrarlı tutabiliriz arayışında olduklarını ifade eden Nami, yapmaları gereken artışın dörtte birini  yansıttıklarını kaydetti. 
Nami, ekonominin yoluna devam edebilmesi için yeni ve kendi  kaynaklarının yaratılabilmesi gerektiğini vurguladı. 
Nami, ekonomiyi ayakta canlı tutmak, özel sektörü daha iyiye götürmek için çalıştıklarını ve çalışacaklarını söyledi. 

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Özdil NamiHaber
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nezire 2019-05-07 13:56:49

Kimseye bağımlı olmadan eskisi gibi kendimiz imal edelim. Eskiden binbir tane imalathanemiz vardı. Neden kapandılar??

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