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NAMİ: “CİDDİ TUTARSIZ AÇIKLAMALAR VAR”

Eski Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Genç TV’de katıldığı televizyon programında, Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:20
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NAMİ: “CİDDİ TUTARSIZ AÇIKLAMALAR VAR”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını yorumlayan Nami, “Türkiye’nin Crans Montana’ya kadar çözümden yanaydı. Sayın Tatar, Maraş’ın Güven Yaratıcı Önlemler’in bir parçası olduğunu söyledi, ama bugüne kadar defalarca Maraş’ın Kıbrıs Türk toprağının bir parçası olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı öte yandan İngiltere’den KKTC’yi tanımasını isterken, diğer yandan da ‘uluslararası antlaşmalar bizim yanımızdadır’ dedi. Ancak Garantörlük Antlaşması da uluslararası bir anlaşmadır ve İngiltere’de garantörlerden biridir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti için de geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanı ‘iki devletli tezimizi destekleyen, uluslararası anlaşmalar var’ dedi. Ancak bu yönde bir tane anlaşma göremezsiniz. Ciddi tutarsız açıklamalar var” dedi.

Cumhurbaşkanı ve ekibinin çok uç bir noktaya gittiğini söyleyen Nami, “Sanki amaç müzakerelerin çökmesi ve statükonun devam etmesi gibidir” dedi.

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Özdil Nami
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