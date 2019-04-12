Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İstanbul’da 10’uncu Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda konuştu.

Nami “Duruşumuz nettir, Doğu Akdeniz enerji kaynakları bir barış projesine dönüştürülmelidir”dedi.

“Enerjinin düşük maliyetli ve çevre dostu şekilde üretilmesi ve enerji arzında çeşitliliğinin sağlanması bizim için büyük önem taşımaktadır” diyen Bakan Nami, bu hedefle bir dizi tedbiri hayata geçirmeye çalıştıklarını aktardı.

Nami, geçtiğimiz bir yıllık görev süreleri içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği adına somut adımlar atıldığını ve bunların olumlu yansımalarını görmeye başladıklarını ifade etti…

Türk tarafının Kıbrıs sorunun çözümü için her türlü çabayı gösterdiğini de anımsatan Nami, “Duruşumuz nettir. Doğu Akdeniz enerji kaynakları bir barış projesine dönüştürülmelidir. Bu ilke benimsenir ise işte o zaman ilgili tüm tarafları kucaklayan işbirlikleri kurulabilir ve enerji kaynakları bölgemiz için refah kaynağı olur” dedi…(BRT)