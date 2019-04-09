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Nami, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katılıyor

09 Nisan 2019 Salı 16:45
Nami, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katılıyor
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 Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in davetlisi olarak, İstanbul’da gerçekleşecek Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katılıyor.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
Malta Enerji Bakanı, TC Milli Eğitim Bakanı, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanı, TC Hazine ve Maliye Bakanı, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile birlikte 10.Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nın açılışında konuşma yapacak Bakan Nami’ye İstanbul’da Özel Kalem Müdürü Ülkü Taşseven eşlik edecek.

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Son Güncelleme: 09.04.2019 16:48
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberFuarıIstanbulEnerjiNami
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