Nami, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katılıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in davetlisi olarak, İstanbul’da gerçekleşecek Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katılıyor.
Malta Enerji Bakanı, TC Milli Eğitim Bakanı, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanı, TC Hazine ve Maliye Bakanı, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile birlikte 10.Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nın açılışında konuşma yapacak Bakan Nami’ye İstanbul’da Özel Kalem Müdürü Ülkü Taşseven eşlik edecek.
Son Güncelleme: 09.04.2019 16:48